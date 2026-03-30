Los factores que explican la leve baja del desempleo en Chile y el aumento de la tasa en mujeres

El desempleo en Chile su ubicó en 8,3% en trimestre diciembre 2025 – febrero 2026, y en mujeres, la cifra subió a 9,0%.

Este lunes, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer las cifras más recientes sobre la tasa de desempleo en Chile, la cual se situó en 8,3% en el trimestre diciembre 2025 – febrero de 2026.

La cifra registró una baja de 0,1 puntos porcentuales (pp.) en doce meses, debido al alza de la fuerza de trabajo (1,0%), levemente menor a la que presentaron las personas ocupadas (1,0%).

Por otro lado, las personas desocupadas aumentaron 0,3%, incididas únicamente por aquellas que buscan trabajo por primera vez (11,9%), ya que las cesantes descendieron 1,1%.

En los hombres, la tasa de desocupación fue de 7,8%, creciendo 0,1 pp. en un año. Lo anterior, producto del alza de 0,1% de la fuerza de trabajo, y la nula variación presentada por los hombres ocupados en el período. Al mismo tiempo, los desocupados aumentaron 1,2%, incididos únicamente por aquellos que buscan trabajo por primera vez (26,9%).

Respecto a las mujeres, el reporte del INE señala que “la tasa de desocupación se situó en 9,0%, decreciendo 0,3 pp. interanualmente, producto del aumento de 2,1% de la fuerza de trabajo, menor al de 2,4% registrado por las mujeres ocupadas; mientras las desocupadas se contrajeron 0,7%, incididas por las cesantes (-0,7%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (-0,7%)”.

Alza de personas ocupadas

De acuerdo al INE, en doce meses la estimación del total de personas ocupadas creció 1,0%, incidida exclusivamente por las mujeres (2,4%), puesto que los hombres no presentaron variación.

Por sector económico, la expansión de la población ocupada fue influida por actividades de salud (8,9%), actividades profesionales (14,8%) y alojamiento y servicio de comidas (9,4%).

En cuanto a la informalidad laboral, la tasa se ubicó en 26,5%, creciendo 0,4 pp. en doce meses. En las mujeres y en los hombres la tasa consignó 28,0% y 25,4%, con variaciones de 0,7 pp. y 0,2 pp., respectivamente.

Según sector económico, alojamiento y servicio de comidas (20,7%) tuvo la mayor incidencia, sumado a comercio (3,3%); mientras que, por categoría ocupacional, la variación de las personas ocupadas informales fue incidida por asalariadas privadas (8,7%) y empleadores (28,5%).

Desempleo en Región Metropolitana

En la Región Metropolitana (RM), la tasa de desocupación alcanzó un 8,8%, con una baja de 0,4 pp. en doce meses. En el mismo período, la estimación del total de la población ocupada creció 0,5%, incidida principalmente, según sector económico, por alojamiento y servicio de comidas (15,5%), actividades profesionales (13,3%) e industria manufacturera (5,5%).