Las condenas que recibió Lucho Plátano por homicidio de comisario de la PDI y otros delitos

Entre los otros delitos por los que también fue condenado hay tres homicidios consumados y cuatro frustrados.

Luis Vásquez Villenas (23), alias Lucho Plátano, fue condenado este martes a penas que superan los ochenta años de reclusión carcelaria, por una serie de delitos graves, entre los que se cuenta el homicidio del comisario de la Policía de Investigaciones Daniel Valdés.

Justamente por la muerte del comisario Valdés, perpetrada el 17 de enero de 2023 y caratulada como robo con homicidio, a Vásquez se le condenó a presidio perpetuo simple, es decir, que debe cumplir al menos 20 años tras las rejas antes de pedir cualquier beneficio carcelario, como la libertad condicional.

También se dictaron penas en su contra que, juntas, suman 61 años por haber perpetrado cuatro homicidios frustrados y tres consumados -uno de ellos calificado-, dos delitos de porte de arma de fuego prohibida y tráfico de drogas entre el 4 de mayo y el 17 de octubre del 2022.

Fiscalía valora condena de Lucho Plátano

El fiscal Milibor Bugueño se declaró “conforme con lo solicitado durante este juicio oral, pero además por las distintas pruebas rendidas”. También, dijo esperar que la sentencia “pueda dar al menos un poco de tranquilidad a las distintas víctimas. No solo las víctimas directas, sino a la población en donde ocurrieron la mayoría de estos delitos. Hubo víctimas que indicaron que el lugar (del crimen del comisario Valdés) no fue el mismo después de esta balacera”.

Al ser consultado sobre si estaba conforme por una de las condenas, de cinco años y un día de cárcel por un homicidio consumado, Bugueño sostuvo que revisarán el fallo, que calificó de extenso, antes de tomar una decisión.

Por otra parte, destacó que se declarase como coautor del homicidio del comisario Valdés a Gabriel Inostroza a 15 años y un día de presidio. “Es importante que se haya reconocido durante el juicio que acá había una coautoría y no, en definitiva, un grado de participación menor”, dijo.

El prófugo más buscado del país

Luego del homicidio del comisario Valdés, “Lucho Plátano” permaneció por 22 días como el prófugo más buscado de Chile. Fue capturado el 8 de febrero, en medio de un amplio operativo policial que incluyó un helicóptero, en el departamento de su pareja en La Bandera, San Ramón.

La versión que dio Vásquez sobre las motivaciones del crimen, tras ser capturado, fue que andaba en búsqueda de vehículos para robar junto a Inostroza y que el Mazda CX-5 apostado afuera de la casa del comisario fue su objetivo inicial. Sin embargo, luego de que el funcionario policial se percatara del asalto, éste le mostró su arma de servicio. En respuesta, y cubierto con un pasamontañas, “Lucho Plátano” lo hirió al menos 14 veces con un arma intervenida para disparar en forma automática.

Hasta ese entonces, Vásquez llevaba varios delitos, entre ellos tres homicidios, a cuestas. El primero de ellos se remonta al 24 de mayo de 2022. La víctima fue el integrante de una banda rival, José Bórquez Zapata, apodado como “Fachini”.

El 1 de septiembre de ese año, Vásquez fue en busca de su segunda víctima: Giovanni Araneda, quien previamente había tenido un conflicto con su mejor amigo, presuntamente, por haberse quedado con el dinero de un robo que ambos habían cometido. Poco más de un mes después del homicidio de Araneda, “Lucho Plátano” dio muerte a otro integrante de una banda rival, Vito Osses.