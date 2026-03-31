Semana Santa 2026: revisa los horarios de supermercados y centros comerciales durante el fin de semana largo

Dado que no son feriados irrenunciables, los horarios de apertura y cierre podrían ajustarse como en cualquier día festivo.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Este fin de semana largo de Semana Santa 2026, los días viernes 3 y sábado 4 de abril se conmemoran el Viernes Santo y el Sábado Santo, respectivamente, por lo que surge la inquietud sobre cuáles serán los horarios de los supermercados y centros comerciales.

Según la ley chilena, estos feriados no son irrenunciables, por lo que los supermercados, malls y otros establecimientos comerciales pueden operar con normalidad.

De esta forma, el comercio está autorizado a abrir durante los tres días del fin de semana largo de Semana Santa , viernes, sábado y domingo aunque, en general, los horarios podrían ser reducidos o ajustados al estilo de un día festivo.

Semana Santa 2026: horarios de supermercados y centros comerciales

Supermercados

JUMBO: Revisa horarios ACÁ.

LIDER: Revisa horarios ACÁ.

SANTA ISABEL: Revisa horarios ACÁ.

UNIMARC: Revisa horarios ACÁ.

ALVI: Revisa horarios ACÁ.

ACUENTA: Revisa horarios ACÁ.

SUPER10: Revisa horarios ACÁ.

Centros Comerciales

Costanera: Revisa horarios ACÁ.

Mall Plaza: Revisa horarios ACÁ.

Parque Arauco: Revisa horarios ACÁ.

Arauco Maipú: Revisa horarios ACÁ.

Mall Plaza Vespucio: Revisa horarios ACÁ.

Mall Plaza Oeste: Revisa horarios ACÁ.

Mall Plaza Norte: Revisa los horarios ACÁ.

Para evitar largas filas y reducir riesgos de contagio, se recomienda adelantar las compras, planificando con anticipación los alimentos y artículos necesarios.