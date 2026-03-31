Semana Santa 2026: revisa los horarios de supermercados y centros comerciales durante el fin de semana largo

Este fin de semana largo de Semana Santa 2026, los días viernes 3 y sábado 4 de abril se conmemoran el Viernes Santo y el Sábado Santo, respectivamente, por lo que surge la inquietud sobre cuáles serán los horarios de los supermercados y centros comerciales.
Según la ley chilena, estos feriados no son irrenunciables, por lo que los supermercados, malls y otros establecimientos comerciales pueden operar con normalidad.
De esta forma, el comercio está autorizado a abrir durante los tres días del fin de semana largo de Semana Santa , viernes, sábado y domingo aunque, en general, los horarios podrían ser reducidos o ajustados al estilo de un día festivo.
Semana Santa 2026: horarios de supermercados y centros comerciales
Supermercados
JUMBO: Revisa horarios ACÁ.
LIDER: Revisa horarios ACÁ.
SANTA ISABEL: Revisa horarios ACÁ.
UNIMARC: Revisa horarios ACÁ.
ALVI: Revisa horarios ACÁ.
ACUENTA: Revisa horarios ACÁ.
SUPER10: Revisa horarios ACÁ.
Centros Comerciales
Costanera: Revisa horarios ACÁ.
Mall Plaza: Revisa horarios ACÁ.
Parque Arauco: Revisa horarios ACÁ.
Arauco Maipú: Revisa horarios ACÁ.
Mall Plaza Vespucio: Revisa horarios ACÁ.
Mall Plaza Oeste: Revisa horarios ACÁ.
Mall Plaza Norte: Revisa los horarios ACÁ.
Para evitar largas filas y reducir riesgos de contagio, se recomienda adelantar las compras, planificando con anticipación los alimentos y artículos necesarios.