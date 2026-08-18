Johannes Kaiser se suma a críticos de Kast por nuevo Estado de Excepción: “Habrá que ponerle cotos o rechazarlo”

El líder de los libertarios se sumó a las voces críticas a uno de los principales aspectos de la reforma constitucional que busca impulsar La Moneda.

AGENCIA UNO

La reforma constitucional en seguridad que presentó el Gobierno de José Antonio Kast sigue provocando recelo y cuestionamientos en sectores oficialistas, y ahora fue el turno de Johannes Kaiser de dar cuenta de su rechazo al nuevo Estado de Excepción de Seguridad Pública que propone la norma.

El proyecto considera la instauración de este nuevo estado de excepción en un sector o territorio determinado por hasta 240 días, sin considerar la aprobación del Congreso Nacional.

En una declaración pública compartida en redes sociales, el líder de los libertarios indicó que “los Nacional-Libertarios somos muy críticos y cautelosos frente a cualquier decisión política que signifique una amenaza para los derechos constitucionales de los ciudadanos”.

“Un estado de excepción constitucional hace eso. Limita los derechos, no de los criminales, de todos los ciudadanos. Se acepta esta limitación para recuperar el control territorial del estado en una región determinada o para poder acudir en auxilio de la gente en casos de catástrofe, obviando la burocracia y dentro de un plazo acotado”, precisó el ex candidato presidencial.

Sin embargo, Johannes Kaiser dejó en claro que “no es, ni debe ser nunca una política de un gobierno, el gobernar a Chile en un estado permanente de excepción constitucional como sucede hoy, por ejemplo, en la macrozona sur”.

Kaiser dejó ver sus cuestionamientos a esta nueva modalidad: “La reforma constitucional incluye la creación de un nuevo Estado de Excepción que se prolongaría por hasta 8 meses sin necesidad de consentimiento del Congreso, con restricciones extremadamente invasivas a derechos protegidos por la Constitución. En la tramitación de la reforma habrá que ponerle cotos a esto o rechazarlo si no es posible modificarlo y dejarlo aceptable”.