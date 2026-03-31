El alza en la bencina llega justo antes de Semana Santa, cuando miles de personas se preparan para viajar.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La anunciada alza en las bencinas y combustibles generó una reacción inmediata en el sector del transporte interurbano y en el precio de los pasajes en bus previo a Semana Santa.

Desde la Asociación de Buses Interurbanos de Chile expresaron su preocupación por el impacto en los costo de los pasajes en los próximos días.

Carolina Navarrete, presidenta del gremio, sostuvo que “a tiempo advertimos sobre que un alza de esta magnitud en los combustibles tendría efecto directo en las tarifas y en las personas”.

Por ello, la asociación anticipó un aumento considerable en los pasajes para distintos puntos del país, siendo lógicamente los destinos más lejanos los con mayor afectación.

Semana Santa 2026: cuánto subirán los pasajes de bus tras el alza de combustibles

Ante la preocupación de los usuarios por el costo de los traslados durante el fin de semana largo, Recorrido.cl, plataforma de compra de pasajes de bus, analizó la situación y entregó recomendaciones clave.

Marco Benavente, socio y growth manager de la firma, confirmó el aumento en el interés de los usuarios por trasladarse dentro del país durante estas jornadas:

“Sin duda estas son fechas en que la demanda por obtener un boleto de bus aumenta, incrementa considerablemente el número de viajeros”, señaló el ejecutivo.

Respecto al impacto real de las alzas de combustibles sobre los precios finales, Benavente afirmó: “Felizmente y, a pesar del alza en el valor de los combustibles, no se ha visto afectado el precio. Si hacemos un comparativo con el precio de lista de los pasajes de uso el año pasado a la misma fecha, no hay mayor diferencia, sino el alza normal de todo feriado”.

Finalmente, recomendó a los viajeros comprar con anticipación para asegurar su viaje. “Nuestra recomendación es comprar con anticipación. Podrás comparar y comprar, así tener la seguridad de efectuar tu viaje con un boleto ya emitido”.

Precios de pasajes en bus desde Santiago durante Semana Santa