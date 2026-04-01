Nuevo caso de violencia escolar: alumno portaba arma y municiones en colegio de Rancagua

Detectives de la PDI llegaron al Colegio Fray Andrés tras ser alertados por la inspectora y detuvieron al joven de 17 años.

Para este miércoles se fijó la formalización de un alumno de 17 años del Colegio Fray Andrés de Rancagua, en la Región de O’Higgins, quien fue detenido tras ser sorprendido cuando portaba un arma de fuego al interior del establecimiento.

El caso del joven quedó al descubierto luego que una compañera de curso informó del hecho a la inspectora, la que dio aviso a la Policía de Investigaciones (PDI).

Tras su llegada al colegio, los detectives ubicaron y detuvieron al escolar, en cuyo poder encontraron una pistola Glock, además de un cartucho.

Los delitos por los que formalizarán al alumno que tenía el arma

De acuerdo con lo detallado por el fiscal jefe de Rancagua, Claudio Meneses, el alumno, quien no tiene antecedentes penales, no realizó amenazas al interior del colegio.

El persecutor también indicó que el caso quedó a cargo de los fiscales especializados en Responsabilidad Penal Adolescente (RPA).

El alumno del Colegio Fray Andrés será formalizado esta jornada por los delitos de porte ilegal de arma de fuego y tenencia ilegal de una munición.

La detención del escolar de Rancagua se suma a otras ocurridas en los últimos días en ciudades como Curicó y Angol, además del caso registrado en Calama, donde un joven de 18 años atacó con un arma blanca y mató a una inspectora, además de lesionar a otras cuatro personas en el Instituto Obispo Silva Lezaeta.