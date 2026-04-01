Semana Santa con calor en la zona central: así estará el tiempo este fin de semana largo

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Este fin de semana largo de Semana Santa, muchos chilenos podrán disfrutar de días de descanso, con calor en varias zonas del país, aunque el clima mostrará contrastes a lo largo del territorio.

Según los especialistas, la zona central registrará temperaturas cálidas, mientras que el sur experimentará lluvias esporádicas.

El periodista especialista en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, indicó que los valles de O’Higgins, Metropolitana y el interior de Valparaíso tendrán días calurosos, con máximas que alcanzarán los 30°C durante el viernes y el sábado.

“Zona central sin lluvias y con calor”, aseguró Sepúlveda y añadió que “recién el domingo, como ingresa este sistema frontal, se refresca un poquitito los valles de la zona central del país, pero solo eso bajaremos unos 27°C en Santiago”.

Semana Santa con calor y lluvias

Sepúlveda también precisó que las precipitaciones afectarán principalmente el sur del país. “El viernes puede salpicar algo sectores de Los Lagos, de la Patagonia, pero muy poquitito; y el domingo, caería en precipitaciones que podrían alcanzar a sectores del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”.

En cuanto a la temporada de otoño, el meteorólogo Iván Torres, basándose en la información de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), adelantó que las temperaturas se mantendrán sobre lo normal entre abril y junio, con mañanas más frías en algunas regiones y tardes más cálidas en otras.

Asimismo, se prevé un nivel de precipitaciones bajo la norma en gran parte del país, con excepción del altiplano y del tramo entre Maule y Magallanes, donde se podrían registrar lluvias sobre lo habitual.