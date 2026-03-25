La ministra de Energía, Ximena Rincón, dijo que “las familias no pagaron porque se postergó una cuenta y esa cuenta hay que pagarla en algún minuto”.

Un nuevo incremento en las cuentas de la luz se registrará desde abril, en medio de un complejo escenario marcado también por el alza de los combustibles.

Según informaron desde el Ministerio de Energía, el ajuste comenzaría a regir desde el día 1 de ese mes, luego de finalizar el congelamiento tarifario que estuvo vigente entre 2020 y 2024.

Este cambio se explica por la reactivación del cobro del Valor Agregado de Distribución (VAD), componente de la tarifa que permaneció congelado durante esos años y que generó una deuda acumulada cercana a los 850 millones de dólares.

Fin del congelamiento: cuentas de la luz subirán desde abril y aumentarían hasta un 20%

La propuesta inicial considera repartir este cobro en un periodo de 48 meses. Bajo ese esquema, el impacto promedio estimado sería de alrededor de $1.450 por hogar, aunque el monto puede variar considerablemente según cada caso.

La ministra de Energía, Ximena Rincón, explicó que “las familias no pagaron porque se postergó una cuenta, esa cuenta hay que pagarla en algún minuto y nosotros queremos buscar una fórmula alternativa a la que estableció el gobierno anterior”.

Respecto a posibles medidas de apoyo, la autoridad señaló que aún se trabaja contrarreloj ya que “nos quedan poquitos días para que termine el mes de marzo, estamos con los equipos desplegadísimos en el Ministerio tratando de ver una alternativa”.

Por ahora, no existe una iniciativa legal definida que permita amortiguar este cobro, lo que deja espacio a eventuales ajustes.