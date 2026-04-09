¿Esperas devolución de impuestos del SII? Más de 1,3 millones ya tienen fecha de pago

El monto total solicitado en este primer periodo alcanza los $493.320 millones, mientras que para el proceso completo se espera recibir alrededor de 5,1 millones de declaraciones.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) informó que 1.366.253 contribuyentes presentaron su declaración dentro del primer plazo de la Operación Renta 2026, lo que representa el 26,7% del total esperado para este año, y que podrán acceder a la devolución de impuestos en caso de que corresponda y su declaración sea aprobada.

Este grupo corresponde a quienes realizaron su declaración entre el 1 y el 8 de abril y solicitaron la devolución mediante depósito bancario. En caso de ser aprobada, la devolución de impuestos será pagada el 29 de abril.

Según el organismo, el monto total solicitado en este primer periodo alcanza los $493.320 millones, mientras que para el proceso completo se espera recibir alrededor de 5,1 millones de declaraciones. De ellas, cerca de 4,1 millones contarán con una propuesta previamente elaborada por el SII.

La subdirectora de Fiscalización del SII, Carolina Saravia, recordó que el proceso de la Operación Renta continúa y llamó a los contribuyentes a revisar cuidadosamente la información antes de aceptarla, con el fin de evitar errores que puedan afectar la devolución.

En tanto, el calendario de pagos establece distintas fechas según el periodo en que se realice la declaración y el método de pago seleccionado (depósito o cheque), extendiéndose las devoluciones hasta fines de mayo.