Comenzó la Operación Renta: esta es la fecha en que se pagará la primera devolución de impuestos 2026

Este año se espera que se reciban más de 5,1 millones de declaraciones, entre personas y empresas.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La Operación Renta 2026 ya comenzó, marcando el inicio del período en que los contribuyentes deben declarar sus ingresos del año anterior ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). Además, quienes presenten su declaración de manera anticipada podrán recibir la devolución de impuestos correspondiente, permitiendo acceder antes a los montos que les corresponden.

Este año se espera que se reciban más de 5,1 millones de declaraciones, entre personas y empresas, quienes podrán revisar y aceptar en línea la propuesta de declaración que el SII preparó para simplificar el trámite.

Además, quienes presenten su declaración de manera anticipada, entre el 1 y el 8 de abril, podrán recibir la devolución de impuestos de forma adelantada a partir del 29 de abril, permitiendo que los contribuyentes accedan antes a los montos que les corresponden.

El SII aconsejó a personas y empresas revisar cuidadosamente la propuesta de declaración antes de enviarla. “Si encuentran algún error o dato incorrecto, deben contactar a la institución que proporcionó la información para solicitar la corrección y así evitar que afecte su declaración”, indicaron desde el SII. Una vez que todo esté correcto, se puede aceptar en línea y enviar a partir del 1 de abril.

Quiénes deben realizar la Operación Renta 2026