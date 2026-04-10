Caso Chinamart: PDI determina actuar “al margen de canales regulares” de Karol Cariola a favor de empresario chino

En cuanto a si la senadora Cariola recibió beneficios por parte de Emilio Yang por sus gestiones ante la municipalidad, a pesar que la legisladora accedió a que se revisarán sus cuentas, “no se cuenta con información bancaria suficiente”.

AGENCIA UNO

La Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana de la PDI determinó que la senadora Karol Cariola (PC) actuó al “margen de canales regulares” para realizar gestiones en favor del empresario chino Emilio Yang, en el llamado Caso Chimamart.

En su informe de 94 páginas, dado a conocer por La Tercera, se analizaron las declaraciones de los diversos imputados y testigos, además de las sociedades constituidas por Yang y sus encuentros y conversaciones con la legisladora del PC.

En cuanto a las gestiones de Karol Cariola con Irací Hassler, alcaldesa en ese entonces de la Municipalidad de Santiago, para que un cercano a Emilio Yang pudiera renovar su patente comercial en la comuna, la PDI las calificó de “actos administrativos excepcionales”.

“A raíz de la ayuda solicitada por la diputada Karol Cariola, a la entonces alcaldesa Hassler, esta última instruyó directamente al funcionario municipal Reynaldo Morales intervenir en el levantamiento de información del procedimiento, a fin de revisar la situación del contribuyente, contactar a la Subdirección de Rentas y explorar alternativas administrativas que permitieran reactivar la tramitación de una renovación ya rechazada por el Concejo Municipal”, consignó la policía civil.

Junto con ello, detalla que el funcionario municipal explicó que Karol Cariola “lo contactó directamente vía WhatsApp, de manera excepcional, para consultar sobre la situación de la patente, los mecanismos de apelación y el procedimiento para evitar su caducidad definitiva, señalando que nunca antes otro parlamentario le había efectuado solicitudes de esta naturaleza”.

“Morales confirmó contactos directos con el contribuyente Emilio Yang, quien indicó haber ingresado una carta solicitando reconsideración y consultó reiteradamente por el estado de la tramitación, lo que refuerza la existencia de gestiones informales y directa entre el interesado, la diputada y funcionarios municipales, al margen de los canales regulares del procedimiento administrativo”, agregó el documento de la PDI.

La PDI recalcó que “si bien las gestiones impulsadas por la diputada Karol Cariola no modificaron la decisión inicial adoptada por el Concejo Municipal (de no renovar la patente), el análisis conjunto de los antecedentes administrativos, las comunicaciones y las declaraciones policiales voluntarias permitieron establecer que dichas intervenciones dieron origen a actos administrativos excepcionales, los cuales se prolongaron hasta el año 2023, orientados a obtener la renovación de las patentes de alcohol de Chinamart, sobre las cuales, previamente el Concejo Municipal ya había resuelto no renovar”.

“Asimismo, el análisis de los mensajes de WhatsApp recuperados confirma que la diputada transmitió a la alcaldesa información concreta relativa al local Chinamart, incluyendo su ubicación y situación administrativa, así como que realizó seguimientos posteriores respecto del estado de dicha gestión”, puntualizó la repartición de la policía.

En cuanto a si la senadora Cariola recibió beneficios por parte de Emilio Yang por sus gestiones ante la municipalidad, a pesar que la legisladora accedió a que se revisarán sus cuentas bancarias, “no se cuenta con información bancaria suficiente para confirmar o descartar la existencia de flujos económicos en sentido inverso asociados a las gestiones realizadas en favor del local Chinamart por lo que sería fundamental para los objetivos de la investigación contar con la información bancaria íntegra dentro de la fecha de los hechos investigados”.