Caso Chinamart: Karol Cariola declaró como imputada y aclaró vínculo con empresario Bo Yang

El abogado de Karol Cariola, Juan Carlos Manríquez, valoró que “la senadora electa ha cumplido con entregar todas las respuestas que se le han pedido”.

La diputada y senadora electa del Partido Comunista, Karol Cariola, prestó declaración esta semana en el denominado caso Chinamart, instancia en la que aclaró su vínculo con el empresario Bo Yang.

La parlamentaria entregó su testimonio en calidad de imputada durante 10 horas, oportunidad en la que también abordó los diálogos que tuvo con el actual delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, cuando él era alcalde de Independencia.

El caso Chinamart aborda presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, relacionados con las gestiones que habría realizado la legisladora con la ex alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, para ayudar al empresario que también es conocido como Emilio Yang.

De acuerdo con lo revelado por Ciper Chile, durante su declaración Karol Cariola estuvo acompañada de su abogado, Juan Carlos Manríquez.

Según reportó el medio, en la oportunidad la senadora electa accedió voluntariamente a que se revisaran sus cuentas bancarias, lo que antes había negado a la Fiscalía, luego de la solicitud por parte del 7° Juzgado de Garantía.

La declaración de Karol Cariola sobre el empresario y Durán

Respecto del empresario chino, Cariola detalló cómo lo conoció y reveló la forma en la que pagaba el arriendo del departamento en que vivía en Providencia y que es propiedad de Bo Yang.

En la oportunidad, la actual diputada del PC también abordó los diálogos que mantuvo con el actual delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, en los que le pidió una rebaja en las deudas de Yang por infracciones de tránsito.

Al abordar la declaración de su cliente, el abogado Juan Carlos Manríquez valoró que “la senadora electa ha cumplido con entregar todas las respuestas que se le han pedido y, de una manera completa y consistente, ha esclarecido todas las consultas que se le hicieron“.

“Además, de manera voluntaria, ella ha accedido a diligencias que de otra manera no se habrían podido obtener, lo cual da cuenta de su tranquilidad y ánimo de colaboración“, destacó el profesional.