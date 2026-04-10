Rector de UACh declara ante Fiscalía por agresión a ministra Lincolao y se disculpa con el Partido Republicano

El rector de la Universidad Austral de Chile (UACh), Egon Montecinos, dio a conocer que declarará ante Fiscalía por la agresión a la ministra Ximena Lincolao y también ofreció disculpas al Partido Republicano, luego de que reflotaran antiguas declaraciones en las que se refería duramente a los militantes de la colectividad, a los cuales los tildó de “estúpidos”.

En diálogo con Radio Duna, Montecinos manifestó que después de que saliera nuevamente a la palestra el video, “redacté una carta y se la envíe a la directiva regional del Partido Republicano, se la envíe al diputado republicano de esta región, Leandro Kunstmann, que él es alumno de la universidad, médico veterinario. Se la envíe al consejero regional del Partido Republicano ofreciéndole las disculpas del caso”.

A lo que agregó: “Me tengo que hacer responsable, en ese momento no era rector, era un académico, así como muchas personas que hoy día ejercen cargos y que emitieron juicios o opiniones en su momento en otro rol. Lo hice con el espíritu de fortalecer la convivencia, de que esto se resuelva, de que avancemos, y de que si soy yo el primero que tengo que reconocer cuando me equivoco, así lo hago”.

Siguiendo en esa línea, reiteró que “yo ofrecí unas disculpas y efectivamente yo no sigo pensando lo mismo“, y apuntó que “hemos tenido una historia lamentable y hemos tenido hechos que hoy día ameritan que las personas que ejercemos cargos públicos podamos contribuir una mejor convivencia”.

Rector de UACh declarará ante Fiscalía por agresión a ministra Ximena Lincolao

Por otro lado, se refirió a la agresión que sufrió la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, y aseveró que los estudiantes entraron por una puerta lateral que sólo se puede abrir desde adentro. En este marco, comentó que durante este viernes detallará la manera en que sucedieron los hechos.

“Hoy día voy a la fiscalía a declarar y voy a poner a disposición este antecedente también de la Fiscalía porque ese hecho permitió que los estudiantes ingresaran una vez que la ministra había concluido su conferencia”, sostuvo.

En cuanto a la seguridad que tuvo la secretaria de Estado, el rector de la UACh expresó que “el acuerdo implícito y explícito, que en esto soy muy responsable de lo que voy a decir, que planteé, es agotar las instancias de diálogo para que esto se resuelva así. A la luz de los hechos, fue una estrategia que falló”.

“Por tanto, lo que vamos a tener que hacer como universidad, no yo, como universidad, por eso hoy día tengo un consejo académico extraordinario, es corregir lo que tenemos que hacer para este tipo de iniciativas”, sentenció Egon Montecinos.