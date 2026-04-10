En que sectores de la RM caerá lluvia este viernes: el pronóstico para el fin de semana

Las precipitaciones se explican por la baja segregada que ingresó durante el inicio de la jornada a la zona central del país.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La lluvia llegará este viernes 10 de abril a distintos sectores de la Región Metropolitana (RM), de acuerdo con lo que confirmó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

El anuncio de las precipitaciones se debe a la baja segregada que ingresó durante el inicio de la jornada a la zona central del país.

Según lo precisado, el fenómeno se presentará en los sectores interiores de las regiones Metropolitana, de Valparaíso, Coquimbo y O’Higgins.

La DMC indicó que la lluvia no será copiosa en ninguna de las regiones mencionadas, sino que se tratará de lloviznas débiles que desaparecerán durante horas de la tarde.

Los sectores de la RM donde caerá lluvia este viernes

El pronóstico indica que en la RM la lluvia se presentará en dos sectores durante este viernes. Se trata de las comunas de Melipilla y Curacaví.

En ambas, la jornada comenzó con cielos cubiertos y una llovizna leve, lo que se prolongará hasta cerca del mediodía. Para la tarde se esperan cielos despejados.

Por otra parte, para el resto de la RM, salvo los sectores más cercanos a la cordillera, se espera que el cielo se mantenga despejado desde el inicio del día y la máxima llegará a los 25 °C.

Pronóstico para el fin de semana

Para el fin de semana, Meteored avisó de la aproximación de un sistema frontal en la zona centro sur de Chile.

Por su parte, la DMC apuntó que tanto el sábado como el domingo la temperatura máxima en la RM será de 25 grados, pero mientras el primer día del fin de semana presentará cielos despejados, el segundo tendrá nubosidad parcial alta.