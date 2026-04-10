Gomitas, chocolates y miel de marihuana: desmantelan red criminal que vendía cannabis “premium” por internet

Los 16 detenidos serán formalizados por delitos de tráfico de drogas, asociación ilícita, lavado de activos y tenencia ilegal de armas.

Un amplio operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) permitió desarticular una organización criminal dedicada a la producción y comercialización de marihuana mediante plataformas digitales, con presencia en la Región Metropolitana, O’Higgins y Valparaíso.

El procedimiento culminó con 16 personas detenidas y la incautación de más de 100 kilos de cannabis sativa, además de armas, municiones, vehículos y diversos elementos asociados al ilícito.

Gomitas, chocolates y miel de marihuana

Según explicó el prefecto inspector de la PDI, Guillermo Gálvez, la red operaba con una estructura organizada que cubría toda la cadena delictual, desde el liderazgo hasta la extracción, elaboración y distribución de la droga. “Se trataba de una organización con un funcionamiento estructurado que abarcaba toda la cadena delictual, desde un cabecilla, personas que extraían la droga, quienes la fabricaban y los delivery”, detalló.

La banda utilizaba internet para comercializar sus productos bajo el concepto de “productos premium”. En ese sentido, Gálvez señaló: “Esta organización, de una forma muy innovadora, tenía una empresa online para poder distribuir golosinas, galletas y otros tipos de elementos realizados o fabricados con resina de cannabis”.

Por su parte, el prefecto Johnny Ficca enfatizó que la modalidad delictual rompía con los esquemas tradicionales. “Aquí estamos hablando de narcotraficantes, derechamente, que no estaban dentro de los patrones habituales”, indicó. Asimismo, agregó que “existía un estudio del mercado, una segmentación del público y un nicho específico de clientes para productos más refinados y premium”.

La investigación permitió establecer que la organización elaboraba distintos productos derivados de cannabis, entre ellos gomitas, chocolates, galletas, miel, paletas y vaporizadores. Estos eran distribuidos mediante plataformas digitales y entregados a través de servicios de delivery. “Podían consumir el THC a través de productos que no eran visibles o alertados como lo que comúnmente uno conoce”, explicó Ficca.

En tanto, el fiscal regional (s) Elizardo Tapia destacó el nivel de organización del grupo. “Existía una asociación criminal que estaba perfectamente articulada para realizar la producción, acopio, elaboración de la droga a través de un laboratorio y con canales de distribución organizados”, afirmó.

Tapia también informó que, en total, se incautaron más de 135 kilos de droga, además de armas de fuego, un dron y varios vehículos. Los 16 detenidos serán formalizados en el Tribunal de Garantía de Viña del Mar por delitos de tráfico de drogas, asociación ilícita, lavado de activos y tenencia ilegal de armas.