Las siete apps de créditos denunciadas por la CMF: prometen dinero fácil y terminan en estafa

Las autoridades encendieron las alertas tras detectar aplicaciones y sitios web que ofrecen créditos rápidos sin regulación, prometiendo dinero fácil pero exigiendo pagos anticipados y aplicando intereses abusivos.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) encendió nuevamente las alertas tras detectar una serie de aplicaciones y sitios web que ofrecen créditos rápidos, pero que operarían fuera de la regulación y con posibles fines fraudulentos.

El organismo informó que presentó denuncias ante el Ministerio Público “en contra de quienes resulten responsables, por el presunto delito de estafa”, luego de identificar plataformas que aparentan ser legales, pero no cuentan con autorización ni supervisión.

Las siete apps de créditos denunciadas por la CMF

APP LUCA DINERO

APP NEXCASH

APP LUKA RAPIDA

Lucasfacil.site (“Lucas Fácil”)

Solicita tu Crédito

Créditos al Instante

www.ficoorp.com

Según la CMF, estas apps ofrecían acceso a financiamiento fácil y rápido, incluso sin historial crediticio. Sin embargo, tras captar a los usuarios, comenzarían a aplicar cobros excesivos.

El regulador advirtió que estas plataformas operarían con “cuotas usureras”, es decir, con intereses muy por sobre lo permitido.

El patrón detectado es similar en la mayoría de los casos. Las plataformas prometen dinero inmediato y sin requisitos complejos, solicitan pagos anticipados como condición para otorgar el crédito y posteriormente no entregan el dinero comprometido.

Además, en algunos casos se reportaron prácticas más graves, como amenazas, filtración de información personal o falsas advertencias de embargo para presionar a las víctimas.

Desde la CMF reiteraron la importancia de informarse antes de contratar productos financieros y desconfiar de ofertas demasiado convenientes.

“El llamado es a verificar si las entidades están reguladas y a evitar aquellas que solicitan pagos anticipados”, señalaron.