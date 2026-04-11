31 Minutos arremete contra Huechuraba: estas son las razones detrás de su ofensiva legal

La marca acusa vulneración de derechos de propiedad intelectual y asegura que nunca fue contactada para autorizar la utilización de su imagen.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La productora detrás del programa infantil 31 Minutos anunció que iniciará acciones legales contra la Municipalidad de Huechuraba, tras acusar el uso no autorizado de sus personajes en una campaña difundida en redes sociales.

La controversia surgió luego de que el alcalde Max Luksic compartiera en Instagram un video sobre una actividad de reciclaje en la comuna. En el registro aparecen figuras reconocibles del programa, como “Juanín” y “Mario Hugo”, interactuando en el contexto de la iniciativa ambiental.

Desde la cuenta oficial de la marca, señalaron que no existió ningún tipo de autorización para utilizar a sus personajes.

“No hemos sido contactados por la Municipalidad de Huechuraba ni menos cedido los derechos de nuestros personajes para ser utilizados en esta campaña. Como consecuencia de la violación de los derechos de propiedad intelectual y comercial de APLAPLAC y nuestra marca 31 Minutos, nos vemos obligados a iniciar acciones legales contra quienes han infringido dichos derechos”, indicaron.

A las críticas se sumó Pedro Peirano, uno de los creadores del programa, quien cuestionó duramente la pieza audiovisual. “Esta campaña tan fea y mal hecha es todo lo contrario a la calidad y respeto al público que siempre hemos tenido”, dijo.

Previo a la polémica, el jefe comunal había publicado también una fotografía junto a Rodrigo Salinas, actor que da voz a los personajes involucrados, agradeciendo su participación en la actividad. El caso abre un nuevo conflicto en torno al uso de contenidos protegidos por derechos de autor en campañas institucionales, mientras se espera una eventual respuesta oficial por parte del municipio.