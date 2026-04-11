Todo lo que se sabe sobre la muerte del fiscal en pleno juzgado de Viña del Mar

La Policía de Investigaciones de Chile realizará diligencias para esclarecer las circunstancias exactas del hecho.

AGENCIA UNO.

Durante la mañana de este sábado 11 de abril se confirmó la muerte del fiscal Álvaro Ortiz Moya al interior del Juzgado de Garantía de Viña del Mar, generando conmoción en el ámbito judicial.

Según informó la Fiscalía Regional de Valparaíso, el persecutor sufrió un paro cardiorrespiratorio antes de que comenzaran las audiencias programadas para esa jornada. A pesar de que recibió atención inmediata en el lugar y posteriormente fue asistido por personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), no logró sobrevivir.

Muerte del fiscal en pleno juzgado de Viña del Mar

Desde la institución expresaron su pesar por lo ocurrido y enviaron condolencias a la familia, solicitando respeto en este difícil momento tanto para sus cercanos como para la comunidad del Ministerio Público.

El fiscal Ortiz Moya se desempeñaba en la jurisdicción de Viña del Mar y contaba con una trayectoria en el organismo, incluyendo labores previas como fiscal adjunto en San Antonio, donde participó en diversas investigaciones.

Si bien la causa preliminar del fallecimiento corresponde a un paro cardiorrespiratorio, la Policía de Investigaciones de Chile realizará diligencias para esclarecer las circunstancias exactas del hecho.

Hasta el momento, no se han entregado detalles sobre los funerales o actividades de despedida.