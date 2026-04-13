Codelco amplía querella en caso Muñeca Bielorrusa y apunta contra ex diputados Silber y Cornejo

Los hechos investigados se relacionan con una serie de decisiones judiciales que fueron influenciadas indebidamente mediante pagos y beneficios económicos, en perjuicio de Codelco, planteó la cuprífera.

AGENCIA UNO

Codelco amplió la querella presentada en noviembre de 2025 en el denominado caso Muñeca Bielorrusa, incorporando nuevos antecedentes reunidos durante la investigación y dirigiendo la acción penal contra nuevos imputados por su participación en delitos de soborno y lavado de activos.

La ampliación de la querella fue presentada ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago y se enmarca en la investigación que lleva adelante el Ministerio Público por una serie de actuaciones irregulares ocurridas en litigios entre Codelco y el Consorcio Belaz Movitec (CBM).

En esta nueva presentación, Codelco extendió la acción judicial en contra de los ex diputados Gabriel Silber Romo y Aldo Cornejo González, como coautores de delitos de soborno y autores de lavado de activos, así como de María Pía Peñaloza López, en calidad de cómplice de soborno y autora de lavado de activos.

Antecedentes del caso

Los hechos investigados se relacionan con una serie de decisiones judiciales que fueron influenciadas indebidamente mediante pagos y beneficios económicos, en perjuicio de Codelco, planteó la cuprífera.

En particular, la investigación da cuenta de múltiples episodios asociados a resoluciones dictadas por la Tercera Sala de la Corte Suprema entre 2023 y 2024, en causas iniciadas por CBM contra la Corporación, que implicaron pagos por parte de Codelco por más de $17 mil millones.

Estos hechos se enmarcan en un esquema reiterado en que, tras resoluciones favorables al Consorcio, se generaron pagos que posteriormente derivaron en transferencias y operaciones destinadas a retribuir dichas intervenciones.

“La ampliación de querella se sustenta en antecedentes incorporados a la carpeta investigativa que permiten establecer la participación de los imputados Aldo Cornejo, Gabriel Silber y María Pía Peñaloza en la ejecución de estos hechos, incluyendo conductas vinculadas a la tramitación de acciones judiciales, coordinación de pagos, operaciones orientadas a ocultar o disimular el origen ilícito de los dineros”, indicó la estatal en una declaración pública.