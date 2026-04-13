Codelco amplía querella en caso Muñeca Bielorrusa y apunta contra ex diputados Silber y Cornejo

Codelco amplió la querella presentada en noviembre de 2025 en el denominado caso Muñeca Bielorrusa, incorporando nuevos antecedentes reunidos durante la investigación y dirigiendo la acción penal contra nuevos imputados por su participación en delitos de soborno y lavado de activos.
La ampliación de la querella fue presentada ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago y se enmarca en la investigación que lleva adelante el Ministerio Público por una serie de actuaciones irregulares ocurridas en litigios entre Codelco y el Consorcio Belaz Movitec (CBM).
En esta nueva presentación, Codelco extendió la acción judicial en contra de los ex diputados Gabriel Silber Romo y Aldo Cornejo González, como coautores de delitos de soborno y autores de lavado de activos, así como de María Pía Peñaloza López, en calidad de cómplice de soborno y autora de lavado de activos.
Antecedentes del caso
Los hechos investigados se relacionan con una serie de decisiones judiciales que fueron influenciadas indebidamente mediante pagos y beneficios económicos, en perjuicio de Codelco, planteó la cuprífera.
En particular, la investigación da cuenta de múltiples episodios asociados a resoluciones dictadas por la Tercera Sala de la Corte Suprema entre 2023 y 2024, en causas iniciadas por CBM contra la Corporación, que implicaron pagos por parte de Codelco por más de $17 mil millones.
Estos hechos se enmarcan en un esquema reiterado en que, tras resoluciones favorables al Consorcio, se generaron pagos que posteriormente derivaron en transferencias y operaciones destinadas a retribuir dichas intervenciones.
“La ampliación de querella se sustenta en antecedentes incorporados a la carpeta investigativa que permiten establecer la participación de los imputados Aldo Cornejo, Gabriel Silber y María Pía Peñaloza en la ejecución de estos hechos, incluyendo conductas vinculadas a la tramitación de acciones judiciales, coordinación de pagos, operaciones orientadas a ocultar o disimular el origen ilícito de los dineros”, indicó la estatal en una declaración pública.