La detención del principal sospechoso se concretó tras varios días prófugo, luego de que nuevas pistas y el rastreo de sus movimientos permitieran ubicarlo en Lanco.

El tribunal decretó prisión preventiva para Emanuel Ochoa, imputado por el femicidio de Francisca Millahual, joven de 20 años encontrada sin vida al interior de un domicilio familiar en la comuna de Temuco. El Ministerio Público lo formalizó por los delitos de femicidio y porte ilegal de arma de fuego.

Durante la audiencia, el fiscal Patricio Montecinos expuso la versión entregada por el imputado, quien negó haber disparado directamente contra la víctima.

“Él, en su declaración, reconoció que el arma de fuego era efectivamente de él. En cuanto al disparo, él desconoce que haya sido quien disparó, señaló que la víctima habría tomado el arma de fuego y habría empezado a percutarla hacia su cara”, indicó el persecutor.

Sin embargo, la Fiscalía sostiene una línea investigativa distinta, basada en peritajes, testimonios y antecedentes del caso, que apuntan a la responsabilidad del imputado en el crimen.

Por qué un culto evangélico fue clave para capturar al sospechoso del crimen de Francisca Millahual

La defensa de Ochoa, representada por el abogado Patricio Salinas, cuestionó la calificación jurídica de los hechos. “Los antecedentes expuestos en la audiencia no daban cuenta de un femicidio, sino de un homicidio simple”, afirmó.

En paralelo, el fiscal Montecinos reveló que existen declaraciones de testigos que vincularían al imputado con hechos de violencia sexual previos contra la víctima cuando era menor de edad, antecedente que forma parte de la investigación en curso.

La detención de Ochoa se concretó en la comuna de Lanco, donde permanecía oculto tras el crimen. Según los antecedentes, fue reconocido por asistentes a un culto evangélico, quienes alertaron a las autoridades, permitiendo su captura.

“Estaba en un culto evangélico y cometió un error clave: así detuvieron al tío de joven asesinada en Temuco”, se informó sobre el operativo que permitió su arresto tras varios días de búsqueda.

El caso ha sumado nuevos antecedentes sobre las horas previas al crimen, incluyendo movimientos del imputado, el análisis del teléfono celular y la reconstrucción de la línea temporal del hecho, mientras la investigación continúa para esclarecer completamente lo ocurrido.