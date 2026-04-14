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Universidad suspende clases tras grave amenaza de tiroteo

La medida se adoptó en un contexto de creciente preocupación por amenazas similares en recintos educacionales del país.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

La Universidad de O’Higgins anunció la suspensión total de sus actividades académicas presenciales en el Campus Rancagua para este miércoles 15 de abril, luego de recibir una amenaza de tiroteo dirigida al recinto.

A través de un comunicado oficial, la institución calificó el hecho como “lamentable e inaceptable”, subrayando que pone en riesgo la seguridad de estudiantes, académicos y funcionarios, además de generar alarma pública.

Asimismo, la universidad también recalcó que este tipo de amenazas constituye un delito según la legislación vigente.

Universidad suspende clases tras grave amenaza de tiroteo

Tras conocer la situación, la casa de estudios activó protocolos de seguridad y realizó la denuncia correspondiente ante Carabineros de Chile, entregando todos los antecedentes disponibles para facilitar la investigación. Junto a ello, informó que impulsará acciones administrativas y penales contra quienes resulten responsables.

En tanto, las actividades administrativas se desarrollarán bajo modalidad de teletrabajo, con excepción de aquellas funciones consideradas esenciales, las cuales deberán coordinarse internamente.

Este caso se suma a una serie de amenazas similares registradas en distintos establecimientos educacionales del país en los últimos días, lo que ha obligado a activar protocolos de emergencia y suspender actividades en diversas regiones, generando preocupación a nivel nacional.

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