Canasta básica se dispara y supera los $90 mil por persona: revisa los alimentos que más subieron

El Ministerio de Desarrollo Social informó que el valor de la Canasta Básica de Alimentos superó los $90.000 por persona, alcanzando los $90.261 en marzo, en medio de un escenario de persistente presión inflacionaria en el costo de los alimentos.

El informe detalló que la canasta registró una variación mensual de 0,5% en marzo, cifra superior a los meses anteriores (0,4% en enero y 0,2% en febrero), acumulando un alza de 4,1% en los últimos doce meses. Este incremento se da en un contexto donde la inflación general también mostró variaciones relevantes en el periodo.

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), durante marzo se observaron alzas significativas en productos de consumo habitual. Entre los aumentos más relevantes destacan los plátanos con un 18,7%, los tomates con un 17,6% y los limones con un 14,8%, lo que impacta directamente en el gasto diario de los hogares.

No obstante, el informe también registró bajas en algunos productos, lo que ayudó parcialmente a moderar el alza general. El té para preparar cayó 5,6%, las manzanas retrocedieron 4,9% y los choritos frescos bajaron 2,7%, siendo las manzanas además un producto de temporada.

Debido a lo anterior, el Ministerio de Desarrollo Social explicó que la canasta básica está compuesta por alimentos que permiten cubrir requerimientos nutricionales básicos de una persona con actividad moderada. Además, se enmarca en la actualización metodológica 2024 del cálculo de pobreza por ingresos, que incorpora nuevos patrones de consumo y criterios nutricionales más actuales.