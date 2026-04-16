Liceo de Calama volvió hoy a clases: las medidas de seguridad implementadas para concretar el retorno

Desde el establecimiento se confirmó que realizará una encuesta para que la comunidad escolar se pronuncie sobre la eventual instalación de pórticos detectores de metales.

Para este jueves 16 de abril se fijó el regreso de los alumnos del Liceo Silva Lezaeta de Calama, a tres semanas de que un alumno asesinó a una inspectora e hirió a otra y a tres estudiantes.

De acuerdo con lo previsto, esta jornada solo entraron a clases los alumnos de enseñanza básica, mientras que los de media lo harán el próximo lunes.

Con el propósito de coordinar de la mejor manera el retorno de los estudiantes al plantel tras la tragedia del viernes 27 de marzo, las autoridades del liceo de Calama implementaron una serie de medidas de seguridad.

Las medidas que adoptó el Liceo de Calama para la vuelta a clases

Según se informó, se decidió suspender, al menos durante el primer semestre, la tradicional actividad de apadrinamiento de los alumnos del primer año por parte de los que egresan en la presente generación.

También se le pondrá pausa a la actividad de los “jeans days”, que solían ser recurrentes durante los días viernes, según informó El Mercurio de Calama.

Además, los alumnos de 3° básico serán reubicados en el sector perimetral de los cursos de 1° y 2°, y los apoderados deberán retirarlos directamente desde sus salas de clases al finalizar la jornada.

A la vez, la dirección del Liceo Silva Lezaeta de Calama confirmó que realizará una encuesta, con el propósito de que la comunidad escolar se pronuncie respecto de la eventual instalación de pórticos detectores de metales.

Otro tema que se abordará en el sondeo tiene que ver con la factibilidad de implementar la revisión de las mochilas de los estudiantes.

De igual forma, y a raíz de lo ocurrido en el colegio, se procederá al cambio de salas de algunos cursos que resultaron involucrados como observadores y también participantes en el hecho.

La dirección del establecimiento adelantó también que durante estas semanas el uso de los baños se realizará de forma diferenciada entre los alumnos de básica y media.

Entre las medidas se contempla que cada curso elegirá entre sus apoderados a un “Delegado de Buena Convivencia Escolar”, y se alternará la participación de apoderados y trabajadores en las sesiones del Consejo Escolar y del Comité de Seguridad Escolar.

Como parte del proceso, se instalará además una mesa de diálogo entre los distintos estamentos de la comunidad escolar, con la presencia de un miembro de la Fundación Educacional Obispo Luis Silva Lezaeta del IOSL y otras instancias de participación con los estudiantes, profesionales del ámbito y asistentes de la educación.