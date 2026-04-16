Las sanciones por no realizar la declaración de renta 2026: hasta cuándo hay plazo para hacerla

Se trata de un trámite obligatorio que deben cumplir quienes tuvieron más de un empleador o pagador durante el año anterior.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Como cada año, este 1 de abril se dio inicio al proceso para hacer la declaración en el marco de la Operación Renta 2026.

Se trata de un trámite obligatorio que deben cumplir quienes tuvieron más de un empleador o pagador durante el año anterior, de acuerdo con lo establecido por el Servicio de Impuestos Internos (SII).

También pueden presentar su declaración de renta aquellas personas que deseen acceder a algún beneficio o crédito tributario, como la rebaja de intereses por dividendos hipotecarios o el crédito por gastos en educación.

Para cumplir con este deber, tanto las personas que satisfacen este requisito como las respectivas empresas deberán declarar sus ingresos anuales a través del Formulario 22.

Las sanciones por no hacer la declaración de renta

De acuerdo con lo establecido, el plazo para declarar la renta a través del mencionado formulario terminará el próximo jueves 30 de abril.

Según explica ChileAtiende, quienes no hagan su declaración antes de esa fecha se arriesgan a multas e intereses en su declaración.

El SII, en tanto, detalló que se debe declarar la renta este 2026 en los siguientes casos: