Nuevamente reo queda en libertad por error en Valparaíso: esto es lo que se sabe del caso

Se inició un sumario administrativo para esclarecer lo ocurrido, mientras al menos tres funcionarios de Gendarmería fueron suspendidos de sus funciones.

AGENCIA UNO.

Un nuevo caso de liberación errónea de un reo quedó al descubierto en el Centro Penitenciario de Valparaíso, luego de que un condenado no fuera ingresado a cumplir su pena debido a una falla administrativa.

Según los antecedentes, el individuo, un hombre adulto condenado por robo en lugar habitado, debía cumplir un saldo de 541 días de presidio. Sin embargo, por un error en los procedimientos internos, el reo fue liberado indebidamente, quedando en libertad sin cumplir su condena.

El seremi de Seguridad, Hernán Silva, confirmó el inicio de un sumario administrativo para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Asimismo, la autoridad reconoció además la existencia de falencias en el sistema, señalando que se están implementando medidas para mejorar el funcionamiento interno del servicio.

A raíz de este incidente, al menos tres funcionarios del área de estadística fueron suspendidos de sus funciones mientras se desarrolla la investigación. Asimismo, un mayor de la institución está siendo indagado por su eventual responsabilidad al firmar el documento que autorizó la salida del interno.

Este caso genera especial preocupación, ya que corresponde al segundo episodio de características similares registrado recientemente en la región. En paralelo, se están llevando a cabo diligencias para lograr la recaptura del reo, mientras crecen las críticas al sistema penitenciario y se exige mayor control para evitar que hechos como este vuelvan a repetirse.