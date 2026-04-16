Vuelve la lluvia a Santiago: los días y los sectores de la Región Metropolitana que podrían tener precipitaciones

Revisa el pronóstico del tiempo para la RM, donde se espera que lleguen dos sistemas frontales.

Durante esta semana se ha registrado una baja en las temperaturas en la Región Metropolitana y se espera que en los próximos días vuelva la lluvia a Santiago y a la zona central.

De acuerdo al pronóstico del tiempo de Meteored, existe un 80% de probabilidad de que caigan precipitaciones durante las primeras horas de este viernes 17 de abril en la RM, producto del avance de un sistema frontal por el centro del país.

Si bien este fenómeno no sería de gran intensidad, la lluvia estará acompañada de un aumento de la nubosidad y un ambiente más húmedo. En este marco, se esperan hasta hasta 2 mm en el centro de la ciudad y valores inferiores a 5 mm en otras comunas de la capital.

Tiempo en RM: Cuándo vuelve la lluvia a Santiago y en qué sectores

No obstante, las lluvias no quedarían ahí, puesto que se espera que en otros dos días se registren precipitaciones en Santiago.

Según el meteorólogo de TVN, Iván Torres, también caerían chubascos durante los días domingo 19 y lunes 20 de abril. En relación a este domingo, el profesional anticipó que “la probabilidad es baja, serían solo chubascos en la tarde tanto en la zona oriente como en la precordillera“ de la RM.

Algo similar a lo que ocurriría el lunes, ya que en dicha jornada también habrán “chubascos en precordillera y sector oriente”.

En tanto, este es el pronóstico del tiempo de Meteored para Santiago en los próximos días: