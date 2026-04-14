Qué zonas afectarán las lluvias de hasta 150 mm anunciadas para esta semana en el país

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Fuertes vientos y precipitaciones que alcanzarían hasta 150 milímetros de lluvias, además de probables nevadas, dejarán los tres sistemas frontales anunciados para esta semana en el país.

De acuerdo con el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el primer sistema ya está presente en la zona sur, en particular en las regiones de Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes, con precipitaciones que han acumulado más de 50 mm y ráfagas de viento de entre 80 y 100 km/h.

No obstante, se prevé que durante este martes 14 de abril, este fenómeno pierda fuerza, lo que reducirá las precipitaciones, las que se trasladarán a la zona sur de la Región del Biobío. En la zona austral, en tanto, la Patagonia recibirá chubascos débiles.

Cuándo y dónde caerán las siguientes lluvias

Según se prevé, el segundo sistema frontal se presentaría a primeras horas de jueves 16, también acompañado de un río atmosférico, con lluvias entre las regiones del Maule y Magallanes. En la Patagonia, la presencia de aire subpolar provocaría la caída de nieve y aguanieve.

Por otra parte, en sectores del norte de la Región de O’Higgins y en parte de la de Valparaíso no se esperan lluvias en estos días, pero los especialistas indicaron que la situación podría cambiar, por lo que se debe estar atento a la actualización del pronóstico.

El tercer frente de mal tiempo traería también un aire frío, lo que favorecería otras nevadas entre sábado y domingo en la cordillera de las regiones de Los Lagos y Aysén.

El mismo fenómeno generará lluvias en las regiones de Los Ríos, Los Lagos y Aysén durante el domingo, por lo que se estima que en esas zonas las lluvias sumarían entre 90 y 150 mm durante la semana.