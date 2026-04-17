SII destapa millonario fraude en malls chinos de Meiggs y recupera $4 mil millones

Las investigaciones revelaron el uso de facturas falsas en sociedades ligadas a Meiggs, lo que derivó en acciones judiciales y recuperación de recursos fiscales.

AGENCIA UNO.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) intensificó su ofensiva contra la evasión tributaria en el barrio Meiggs, presentando querellas contra operadores de los denominados malls chinos y logrando recuperar más de $4 mil millones mediante auditorías realizadas en lo que va del año.

El director del Servicio de Impuestos Internos, Jorge Trujillo, destacó que “estos resultados son fruto del intenso trabajo desarrollado por la institución, a través de la Dirección Metropolitana Santiago Centro, en el combate contra la evasión de impuestos y el comercio ilícito en el barrio Meiggs”.

Según detalló el organismo, en enero se presentó una querella por delitos tributarios contra cinco personas vinculadas a dos sociedades comerciales que operaban como “malls chinos” en el sector de barrio Meiggs.

La directora regional, Paola Pacheco, explicó que la investigación detectó un perjuicio fiscal de $2.357 millones, originado por la omisión de ingresos que superarían los $13 mil millones, además del uso de facturas falsas o no fidedignas.

“Solicitamos que se investigara la evasión de impuestos realizada por dos sociedades comerciales, que ocasionaron un perjuicio fiscal de $2.357.627.710”, señaló la autoridad.

En el marco de la causa, el tribunal decretó diversas medidas cautelares para asegurar eventuales responsabilidades económicas. Entre ellas, la prohibición de celebrar actos y contratos sobre una propiedad en Lampa, además de la retención de cinco vehículos de alta gama y el bloqueo de una cuenta bancaria. El objetivo, explicó el SII, es resguardar el patrimonio mientras avanza la investigación penal.

Paralelamente, el servicio ha reforzado sus procesos de fiscalización utilizando información proveniente de cuentas bancarias, lo que ha permitido detectar inconsistencias tributarias relevantes.

En el caso de Meiggs, se seleccionó a 100 contribuyentes para auditorías. De ellos, 14 ya rectificaron voluntariamente sus declaraciones, generando una recuperación que supera los $4 mil millones en los primeros meses del año.

“Este caso es un ejemplo de que las distintas acciones de control están rindiendo frutos”, afirmó Trujillo.