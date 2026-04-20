Una masa de aire frío de origen polar provocará un brusco descenso de las temperaturas en la zona central, dejando mañanas especialmente heladas en la capital.

AGENCIA UNO.

El inicio de esta semana estará marcado por un descenso importante en las temperaturas en la zona centro y sur del país, donde este martes 21 de abril se perfila como el día más frío de los próximos días en Santiago.

De acuerdo con el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se esperan mínimas considerablemente bajas, especialmente durante la mañana.

Aunque no se tratará de heladas en términos técnicos, ya que los termómetros no descenderían de los 0 °C en la mayoría de los sectores, sí se anticipan registros muy cercanos a ese umbral. En varias localidades del centro-sur se esperan temperaturas entre 1º y 4º, lo que representa una condición inusualmente fría para esta época del año.

A prepararse: este será el día más frío de la semana en Santiago

Según explicó la meteoróloga Reina Campos, este fenómeno se debe al ingreso de una masa de aire frío de origen polar, asociada a un sistema de alta presión. Este evento favorecerá mañanas especialmente frías, con temperaturas que podrían acercarse a los 0 °C en sectores interiores y cordilleranos.

En la Región Metropolitana, el panorama también será frío, con mínimas que oscilarán entre los 6 y 9 °C, predominando valores cercanos a los 7 °C en gran parte de Santiago durante el martes. Además, la jornada estará acompañada de cielos mayormente cubiertos y la posibilidad de chubascos débiles durante las primeras horas del día.

Más al sur, en la Región de Los Ríos, se podrían registrar las temperaturas más extremas, con mínimas que incluso alcanzarían 1 °C en zonas cordilleranas como Choshuenco, Neltume y Puerto Fuy. Las autoridades recomiendan tomar precauciones ante el frío, especialmente durante la mañana, y mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico del tiempo.