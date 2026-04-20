Ataque a Lincolao: las cautelares para los tres estudiantes imputados

La audiencia de formalización se realizó esta tarde en el Tribunal de Garantía de Valdivia.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Los tres alumnos de la Universidad Austral de Chile detenidos este lunes por el ataque a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, quedaron con las cautelares de arraigo nacional y firma quincenal en la Comisaría de Niebla, tras la audiencia de formalización realizada esta tarde en el Tribunal de Garantía de Valdivia.

De acuerdo con lo dispuesto por el juez Pedro Yáñez, se rechazó la prisión preventiva que solicitó el Consejo de Defensa del Estado como parte querellante, y también el arresto domiciliario que solicitaba el Ministerio Público.

Según argumentó el magistrado, ello se debió a que los tres imputados deberían proseguir con sus estudios durante los 120 días que se fijaron para llevar a cabo la investigación del caso.

Imputados por ataque a Lincolao esperarán en libertad

De esta forma, los tres estudiantes, una mujer y dos hombres, quedaron en libertad, pese a que se los formalizó por el delito de atentado contra la autoridad tras el ataque a la ministra Lincolao.

Los detenidos fueron identificados como la ex presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral de Chile, sede de Valdivia, María Madariaga Rojas, Pablo Vásquez y Joaquín Monje, acusado además de agredir a un funcionario de la Armada.

Ejecutivo presentó una querella contra “quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores”, y de acuerdo con lo precisado, la acción judicial busca que sean castigados “con la pena de reclusión menor en su grado medio o multa de once a quince unidades tributarias mensuales (entre 700 mil y un millón de pesos, aproximadamente)”.