Una fue presidenta de la federación y otro agredió a un funcionario de la Armada: las identidades de los tres detenidos por ataque a ministra Lincolao

Los tres alumnos de la Universidad Austral de Chile serán formalizados por el delito de atentado contra la autoridad.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por el delito de atentado contra la autoridad serán formalizados los tres alumnos de la Universidad Austral de Chile en Valdivia que detuvo la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), tras ser acusados de ser los autores del ataque a la ministra de Ciencia, Ximena Linolao.

La captura de una mujer y dos hombres se realizó la madrugada de este lunes en sus hogares, luego de que los detectives ejecutaron las tres órdenes de detención, en el marco de la indagatoria por lo ocurrido el pasado 8 de abril.

Tras confirmar la captura de los estudiantes, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, ratificó que se pedirán las cautelares “más gravosas” para los tres.

Quiénes son los detenidos por el ataque a Lincolao

De acuerdo con lo informado por fuentes cercanas a la investigación, la identidad de la mujer detenida por el ataque a Lincolao correspondería a María Jesús Madariaga Rojas, ex presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral de Chile, sede de Valdivia.

Según se indicó, en septiembre de 2023 fue electa como la máxima dirigenta de la organización estudiantil de dicha universidad.

En un posteo de las Juventudes Comunistas, se felicitó la elección de “nuestra compañera” y otros dos militantes de la colectividad a la mesa directiva de la federación.

Los otros dos detenidos también corresponden a estudiantes del mismo plantel. Uno corresponde a Pablo Vásquez Burgos, alumno de la carrera de Bioquímica, mientras que al otro se lo identificó como Joaquín Monje Sazo, estudiante de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales en dicha universidad. Además, este último es acusado de agredir a un funcionario de la Armada.

Cabe recordar que el Ejecutivo presentó una querella contra “quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores”, y de acuerdo con lo precisado, la acción judicial busca que sean castigados “con la pena de reclusión menor en su grado medio o multa de once a quince unidades tributarias mensuales (entre 700 mil y un millón de pesos, aproximadamente)”.