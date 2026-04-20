La Contraloría General de la República de Chile publicó un nuevo informe correspondiente al Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°22, donde se analiza el gasto realizado por los municipios del país en distintas celebraciones durante los años 2024 y 2025.
El documento incluye un listado completo de 120 municipalidades que presentan desembolsos superiores al promedio en este tipo de actividades.
El reporte examina recursos públicos utilizados en festividades y conmemoraciones como el Día Internacional de la Mujer, el Día de las Infancias, el Día del Adulto Mayor, el Día de la Madre y el Día del Padre, entre otras fechas. Estas actividades forman parte del calendario habitual de eventos comunitarios financiados por gobiernos locales.
Según el organismo fiscalizador, el objetivo del informe es transparentar el uso de fondos municipales y detectar posibles diferencias relevantes en los niveles de gasto entre comunas. En ese contexto, se identificaron casos donde los montos destinados a celebraciones superan significativamente los promedios observados a nivel nacional.
Desde la Contraloría señalaron que este tipo de análisis busca fortalecer la rendición de cuentas y entregar información clara a la ciudadanía sobre cómo se utilizan los recursos públicos a nivel local, fomentando una mayor transparencia en la gestión municipal.
Contraloría revela 120 municipios con gastos elevados en celebraciones: revisa si está tu comuna
- Municipalidad de Copiapó — $338.778.168
- Municipalidad de Coquimbo — $293.253.141
- Municipalidad de Antofagasta — $275.943.951
- Municipalidad de Iquique — $260.787.222
- Municipalidad de Providencia — $231.991.960
- Municipalidad de Alto Hospicio — $223.736.858
- Municipalidad de Padre Hurtado — $198.461.836
- Municipalidad de Padre Las Casas — $194.520.855
- Municipalidad de Arica — $188.293.852
- Municipalidad de Mejillones — $188.115.677
- Municipalidad de Huechuraba — $166.451.943
- Municipalidad de Temuco — $166.040.656
- Municipalidad de Pozo Almonte — $165.042.916
- Municipalidad de Punta Arenas — $164.597.918
- Municipalidad de Sierra Gorda — $158.036.760
- Municipalidad de Talagante — $153.270.455
- Municipalidad de Victoria — $144.724.431
- Municipalidad de San Clemente — $144.424.736
- Municipalidad de Las Condes — $140.439.457
- Municipalidad de Colina — $135.298.514
- Municipalidad de El Quisco — $134.606.795
- Municipalidad de Tocopilla — $130.307.620
- Municipalidad de Colbún — $128.432.548
- Municipalidad de Penco — $128.407.835
- Municipalidad de Valdivia — $128.000.255
- Municipalidad de Concepción — $122.163.482
- Municipalidad de Teno — $116.061.380
- Municipalidad de Renca — $113.531.732
- Municipalidad de Maipú — $105.981.805
- Municipalidad de Pudahuel — $104.742.510
- Municipalidad de La Unión — $102.035.087
- Municipalidad de Parral — $101.705.153
- Municipalidad de Rancagua — $94.970.243
- Municipalidad de Yerbas Buenas — $93.885.899
- Municipalidad de Quinta Normal — $93.550.612
- Municipalidad de Vilcún — $92.674.096
- Municipalidad de Vicuña — $92.281.673
- Municipalidad de Arauco — $91.419.193
- Municipalidad de Collipulli — $90.458.306
- Municipalidad de Huara — $89.600.190
- Municipalidad de Peñaflor — $89.356.057
- Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda — $83.417.511
- Municipalidad de Chillán Viejo — $81.173.921
- Municipalidad de Alhué — $79.811.880
- Municipalidad de Yungay — $78.233.900
- Municipalidad de Zapallar — $77.092.961
- Municipalidad de Vitacura — $72.782.150
- Municipalidad de Toltén — $71.322.081
- Municipalidad de Quillota — $70.613.107
- Municipalidad de Chillán — $70.331.653
- Municipalidad de Los Álamos — $66.444.846
- Municipalidad de Camarones — $66.114.149
- Municipalidad de San Pedro — $65.981.412
- Municipalidad de Buin — $65.138.056
- Municipalidad de Algarrobo — $65.024.696
- Municipalidad de Lebu — $64.159.739
- Municipalidad de Lampa — $63.305.620
- Municipalidad de Concón — $63.294.908
- Municipalidad de Quillón — $61.684.752
- Municipalidad de Coltauco — $61.111.422
- Municipalidad de María Elena — $60.347.726
- Municipalidad de Camiña — $59.441.890
- Municipalidad de La Granja — $58.178.743
- Municipalidad de San Nicolás — $57.908.017
- Municipalidad de Los Vilos — $57.666.040
- Municipalidad de San Pedro de Atacama — $55.562.600
- Municipalidad de Coihueco — $55.345.843
- Municipalidad de Villa Alemana — $55.247.861
- Municipalidad de Coyhaique — $54.279.604
- Municipalidad de Santa Juana — $53.317.177
- Municipalidad de Ovalle — $53.305.359
- Municipalidad de Mulchén — $53.176.182
- Municipalidad de Quilicura — $52.618.093
- Municipalidad de Valparaíso — $52.415.951
- Municipalidad de Retiro — $52.180.087
- Municipalidad de Traiguén — $51.375.758
- Municipalidad de Chimbarongo — $49.694.600
- Municipalidad de Melipilla — $49.157.349
- Municipalidad de Chiguayante — $48.921.152
- Municipalidad de Tirúa — $48.868.807
- Municipalidad de Coronel — $48.008.874
- Municipalidad de Chanco — $47.131.999
- Municipalidad de Puerto Varas — $47.095.095
- Municipalidad de Constitución — $46.338.009
- Municipalidad de Paine — $46.077.489
- Municipalidad de Cañete — $45.128.317
- Municipalidad de El Bosque — $44.901.123
- Municipalidad de Montepatria — $43.877.447
- Municipalidad de Hualqui — $41.723.882
- Municipalidad de Lo Prado — $41.411.219
- Municipalidad de Los Ángeles — $41.381.655
- Municipalidad de San Fernando — $40.901.915
- Municipalidad de Nancagua — $40.749.816
- Municipalidad de Puchuncaví — $40.731.521
- Municipalidad de Rinconada — $40.605.247
- Municipalidad de Huasco — $40.517.401
- Municipalidad de San Esteban — $40.360.586
- Municipalidad de Cabrero — $39.970.673
- Municipalidad de San Felipe — $39.627.548
- Municipalidad de Macul — $39.502.238
- Municipalidad de Ninhue — $38.826.000
- Municipalidad de Coelemu — $38.405.979
- Municipalidad de Longaví — $38.339.540
- Municipalidad de Río Claro — $38.282.801