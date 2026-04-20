El informe analiza el uso de recursos públicos en distintas celebraciones y conmemoraciones, como el Día de las Infancias, el Día del Adulto Mayor, el Día de la Madre y el Día del Padre.

AGENCIA UNO.

La Contraloría General de la República de Chile publicó un nuevo informe correspondiente al Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°22, donde se analiza el gasto realizado por los municipios del país en distintas celebraciones durante los años 2024 y 2025.

El documento incluye un listado completo de 120 municipalidades que presentan desembolsos superiores al promedio en este tipo de actividades.

El reporte examina recursos públicos utilizados en festividades y conmemoraciones como el Día Internacional de la Mujer, el Día de las Infancias, el Día del Adulto Mayor, el Día de la Madre y el Día del Padre, entre otras fechas. Estas actividades forman parte del calendario habitual de eventos comunitarios financiados por gobiernos locales.

Según el organismo fiscalizador, el objetivo del informe es transparentar el uso de fondos municipales y detectar posibles diferencias relevantes en los niveles de gasto entre comunas. En ese contexto, se identificaron casos donde los montos destinados a celebraciones superan significativamente los promedios observados a nivel nacional.

Desde la Contraloría señalaron que este tipo de análisis busca fortalecer la rendición de cuentas y entregar información clara a la ciudadanía sobre cómo se utilizan los recursos públicos a nivel local, fomentando una mayor transparencia en la gestión municipal.

Contraloría revela 120 municipios con gastos elevados en celebraciones: revisa si está tu comuna