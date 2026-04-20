Ministra Lincolao y detención de estudiantes: “Me imagino que hoy se arrepienten”

La ministra de Ciencias aseveró que el accionar de la Justicia puede sentar “un precedente” para evitar este tipo de actos en el futuro.

AGENCIA UNO

Ximena Lincolao, ministra de Ciencia, se refirió a la detención de tres estudiantes de la Universidad Austral, quienes fueron acusados de ser parte de la agresión que sufrió cuando inauguró la apertura del año académico en la casa de estudios.

En entrevista con radio Infinita, Lincolao expresó que “me siento triste por los estudiantes, porque me imagino que hoy se arrepienten de esos hechos”.

En esta línea, la secretaria de Estado apuntó a las consecuencias que generan hechos como los que vivió en la Universidad Austral para los estudiantes que los protagonizan.

“Es muy importante para jóvenes tener claros incentivos, expectativas y consecuencias. Si esas tres cosas están alineadas, ellos van a tener muy claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Entonces, en ese sentido, este caso es un precedente y puede dar guía a los otros estudiantes que a veces dudan si pueden cometer una acción así o no”, argumentó.

Sin embargo, evitó pedir alguna pena en particular para los protagonistas de los hechos, como su expulsión de la universidad: “Yo no voy a incitar a una decisión o la otra, porque creo que a mí no me compete. Yo fui también directora de colegio y fui viceministra de educación, así que yo sé que hay un sistema educacional con reglas y con consecuencias que ellos hoy día tienen”.

Ximena Lincolao: “Uno de los mejores regalos fue haber sido pobre”

Ximena Lincolao también hizo referencia a su experiencia de vida, aseverando que “uno de los mejores regalos que yo tuve fue haber sido pobre. Porque al ser pobre, estaba despojada de todas las conexiones que me podían hacer más fácil el camino”.

“No las tenía, y al llegar a Estados Unidos también, de esa manera, como que todas las herramientas de sobrevivencia salieron de todas partes. Eso pasa mucho con los inmigrantes cuando se van, aunque uno se vaya de una región a la ciudad”, apuntó la titular de Ciencias.