En qué consiste el acuerdo bilateral para colaboración en seguridad que firmaron Chile y EE.UU.

Washington invertirá un millón de dólares con el propósito, entre otros, de fortalecer el combate al crimen organizado en Chile.

CANCILLERÍA.

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y el subsecretario de Estado para el Control de Armas y la Seguridad Internacional de Estados Unidos, Thomas DiNanno, firmaron este lunes la emienda del acuerdo bilateral para colaboración en seguridad entre Chile y el país norteamericano.

La actividad se llevó a cabo en el edificio de la Cancillería y contó también con la firma del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd.

De acuerdo con lo precisado, el convenio permitirá destinar recursos para mejorar las capacidades institucionales del país frente al narcotráfico, lavado de activos y otras redes delictivas de carácter internacional.

En qué consiste el acuerdo en seguridad entre Chile y EE.UU.

En concreto, se precisó que Washington invertirá un millón de dólares con el propósito de fortalecer el combate al crimen organizado en Chile, entre otras tareas.

Se detalló que los fondos, que serán ejecutados durante este año, estarán enfocados en fortalecer la coordinación interinstitucional y también el intercambio de información e inteligencia.

Además, se potenciarán la capacidad y las herramientas operativas de las agencias encargadas de perseguir el crimen organizado, particularmente el trabajo de la Policía de Investigaciones (PDI).

Con ese propósito, el convenio establece que se creará un equipo en conjunto con agentes del FBI, y al menos uno de sus funcionarios permanecerá en Chile trabajando con la policía civil.

Según se indicó, a través del acuerdo se buscará anticiparse a grupos criminales internacionales con presencia en la región, para enfrentar delitos que trascienden las fronteras nacionales.

A la vez, el pacto incluye reforzar la cadena de suministros del sector minero y también un trabajo respecto a los minerales críticos.