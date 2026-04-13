Fiscal supraterritorial: “El secreto bancario no es un problema para perseguir delitos”

Miguel Ángel Orellana indicó que los tribunales de Justicia son “bastante rápidos y eficientes” al momento que el Ministerio Público solicita el levantamiento del secreto bancario para un imputado.

Miguel Ángel Orellana, nuevo fiscal supraterritorial, se refirió a la discusión en el Congreso Nacional del proyecto que levanta el secreto bancario como ayuda para el combate del crimen organizado.

En entrevista con radio Pauta, Orellana recalcó que “el secreto bancario desde hace mucho tiempo no es un verdadero inconveniente. Tenemos bastante fluidez en relación a la obtención de la información financiera. Además, una buena coordinación con la Unidad de Análisis Financiero”.

El fiscal supraterritorial indicó que los tribunales de Justicia son “bastante rápidos y eficientes” al momento que el Ministerio Público solicita el levantamiento del secreto bancario para un imputado.

Miguel Ángel Orellana planteó que, si bien no tiene mayores comentarios sobre el proyecto de ley que se discute en el Parlamento, “en lo que atañe al rol de la Fiscalía, no tenemos un inconveniente sobre ese punto”.

La iniciativa, que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, está en su tercer legislativo en el Senado, tras su aprobación en la Cámara de Diputados en marzo pasado.