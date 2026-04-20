El SII aprobó cerca del 77% de los trámites realizados equivalente a más de $247 mil millones en devoluciones.

AGENCIA UNO/ ARCHIVO.

La Operación Renta 2026 trae buenas noticias para miles de contribuyentes en Chile, luego de que el Servicio de Impuestos Internos (SII) anunciara la autorización de pagos anticipados para el 93% de quienes realizaron su declaración entre el 1 y el 8 de abril.

En total, esto beneficia a 988.933 personas de las más de un millón de declaraciones recibidas en ese período inicial.

Operación Renta 2026: SII adelanta pagos y confirma fechas clave de devoluciones

De acuerdo con la información oficial, el monto total solicitado en devoluciones alcanzó los $319 mil millones, de los cuales el SII aprobó cerca del 77%, equivalente a más de $247 mil millones. Esta cifra refleja un alto nivel de cumplimiento y validación en los procesos de revisión realizados por la entidad fiscalizadora.

Los primeros pagos serán efectuados por la Tesorería General de la República (TGR) el próximo 29 de abril, específicamente para quienes eligieron recibir su devolución mediante transferencia electrónica.

No obstante, el monto final que cada persona recibirá podría variar debido a compensaciones por deudas tributarias, previsionales o retenciones legales como pensiones alimenticias.

El calendario continúa con una segunda etapa de devoluciones programada para el 15 de mayo, destinada a los contribuyentes que presenten su declaración entre el 9 y el 23 de abril. Asimismo, quienes declaren entre el 24 de abril y el 8 de mayo, fecha límite del proceso, recibirán sus pagos el 27 de mayo, siempre que hayan optado por transferencia bancaria.

Según proyecciones del SII y la TGR, este año se espera la presentación de más de 5,1 millones de declaraciones. Debido a ello, las autoridades recomendaron a los contribuyentes revisar el estado de su devolución en los canales oficiales y mantenerse informados sobre posibles retenciones, asegurando así un proceso transparente y sin contratiempos.