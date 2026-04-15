Diputados piden que Fiscalía investigue agresión a Ximena Lincolao en UACh como “secuestro”

El diputado Francisco Orrego aseveró que “lo que vimos en la Universidad Austral no fue una simple manifestación ni un incidente aislado, fue una retención forzada en contra de la voluntad de una ministra de Estado”.

AGENCIA UNO

Un grupo de diputados solicitó a la Fiscalía Nacional que amplíe la investigación por la agresión sufrida por la ministra Ximena Lincolao en la Universidad Austral (UACh) y que se incorpore el delito de secuestro.

Según la presentación de los diputados Patricio Briones (PDG); Francisco Orrego, Juan Carlos Beltrán, Eduardo Durán (RN); Constanza Hube (UDI); Catalina del Real (REP) y Pier Karlezi (PNL), el accionar de los estudiantes fue mucho grave que el indagado en un primer momento por el Ministerio Público.

El diputado Orrego aseveró que “lo que vimos en la Universidad Austral no fue una simple manifestación ni un incidente aislado, fue una retención forzada en contra de la voluntad de una ministra de Estado”.

“Por eso, he solicitado formalmente al Fiscal Nacional que se incluya la hipótesis de secuestro en la investigación. Aquí hubo una limitación clara de la libertad ambulatoria por un lapso suficiente para configurar este tipo penal”, planteó el ex panelista de Sin Filtros.

En esta línea, el legislador expresó su molestia por el accionar de La Moneda para dar con los responsables de la agresión a la ministra Lincolao.

“El Gobierno se ha quedado corto en su querella. No se trata solo de proteger la función pública, se trata de proteger la libertad de movimiento que le fue arrebatada a la ministra Lincolao bajo amenazas”, planteó Francisco Orrego.

Esta postura fue respaldada por el diputado Patricio Briones, quien apuntó a radio Biobío que “lo ocurrido con la ministra Ximena Lincolao en la Universidad Austral es de una gravedad extrema y no puede ser minimizado bajo ninguna figura legal atenuada”.

Para Briones, “aquí hubo una retención forzada que impidió el libre tránsito de una autoridad de la República, y eso en cualquier Estado de Derecho se llama secuestro”.