“Consumí cocaína bajo presión”: concejal Ronald Olivares asegura que sí fue secuestrado tras salir de capacitación

Sus dichos contradicen su declaración inicial ante Carabineros, donde admitió haber salido voluntariamente a comprar drogas con dinero de viáticos públicos.

Foto: preludioradio.

El concejal de San Felipe, Ronald Olivares Cruz, volvió a modificar su versión sobre los hechos ocurridos en enero de 2025 y aseguró que sí fue víctima de un secuestro, pese a que anteriormente había reconocido haber salido voluntariamente a comprar drogas.

En entrevista con el programa Tu Día de Canal 13, la autoridad local afirmó que actuó bajo intimidación de terceros, señalando que fue obligado a acompañar a desconocidos y a participar en la compra de cocaína. “Tuve que acceder a todo lo que ellos me pedían, accedí a ir a comprar, pero en base a la intimidación”, declaró.

“Consumí cocaína bajo presión”: concejal Ronald Olivares asegura que sí fue secuestrado

Según su nuevo relato, los hechos habrían ocurrido en Viña del Mar, donde, tras salir de una capacitación, fue interceptado por sujetos que lo forzaron a subir a un vehículo. “Me abordaron y me subieron”, sostuvo, agregando que incluso consumió droga bajo presión.

Estas declaraciones contrastan con su versión inicial entregada a Carabineros de Chile, en la que reconoció haber acompañado voluntariamente a los sujetos para comprar “falopa”, gastar cerca de $350 mil de viáticos públicos y consumir alcohol y drogas.

“En primera instancia acompañé de forma voluntaria a los sujetos que me iban a ayudar a comprar falopa. En ese lugar consumimos drogas y alcohol. Gasté $350 mil, dinero que era parte del viático que me dieron para la capacitación“, señala la declaración a Carabineros.

Olivares también acusó que su declaración fue malinterpretada por funcionarios policiales y afirmó que firmó el documento en un contexto de nerviosismo. “El carabinero me dijo ‘firma no más’”, indicó, cuestionando además posibles irregularidades en la investigación.

“El carabinero me dijo firma no más, total es lo mismo que dijiste. Confía. Entonces uno con el susto, con el nerviosismo” dijo.

El caso ha generado controversia y derivó en una querella presentada por el municipio, liderado por la alcaldesa Carmen Castillo, ante eventuales inconsistencias en el relato del concejal. Será la justicia la encargada de esclarecer los hechos.