Choque entre micro y bus interurbano en Maipú deja 11 personas lesionadas

Al menos 11 personas resultaron heridas tras un choque entre dos buses que se registró la mañana de este miércoles en la comuna de Maipú, en la Región Metropolitana.

El incidente ocurrió cerca de las 07:20 horas en Camino a Rinconada, a la altura de la Avenida de la Victoria, involucrando a un bus del sistema RED y a un bus interurbano de la empresa Landeros.

Según explicó el capitán Pablo Salazar, de Carabineros de Chile, “el accidente se produjo cuando el bus interurbano intentó girar hacia el norte, momento en el que fue impactado por el bus del sistema RED que circulaba en la misma dirección”.

Junto a ello, el capitán de Bomberos de Maipú, Ricardo Becerra, señaló en Chilevisión que llegaron cuatro unidades con 24 voluntarios al sector.

Los funcionarios atendieron a 12 personas, 10 de ellas se encontraban en “verde” y dos en “amarillo”.

“Los verdes se pueden movilizar solos, es decir, no tienen ningún tipo de lesión que les impida trasladarse o movilizarse a un lugar seguro. Los amarillos requieren una atención más personalizada y requieren una inmovilización producto de que tienen algún tipo de lesión”, explicó.

Choque en Maipú deja 11 personas lesionadas

Como consecuencia del choque, 11 personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a distintos centros de salud para recibir atención médica.

Carabineros detalló que el bus interurbano no transportaba pasajeros en el momento del accidente, por lo que todos los heridos corresponden al bus del transporte público, además de ambos conductores.

Desde Transporte Informa indicaron que se mantiene restricción de tránsito debido a la emergencia y se recomendó a los conductores utilizar vías alternativas.