Iván Poduje: “No me parece que sea la función de las Fuerzas Armadas el negocio inmobiliario”

“Tener un terreno para que vayan generales a andar a caballo… cuando se puede hacer vivienda, no parece razonable”, declaró Iván Poduje.

AGENCIA UNO

Iván Poduje, ministro de Vivienda y Urbanismo, se refirió al debate por el uso de terrenos fiscales, mostrando su rechazo a que las Fuerzas Armadas sean parte de la gestión comercial de propiedades.

En entrevista con el podcast Cómo te lo explico, de las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena, el titular del Minvu sostuvo que “no corresponde” que este tipo de estamentos se involucren en la materia.

“A mí no me parece que sea la función de las Fuerzas Armadas el negocio inmobiliario”, indicó Iván Poduje, quien reconoció que “las Fuerzas Armadas venden estos terrenos”, recordando la venta de hectáreas correspondientes a la Escuela Militar.

El ministro de Vivienda aseguró que este tipo de espacios deben tener como destino soluciones habitacionales para la ciudadanía, adelantando que la intención del Gobierno es que los terrenos fiscales sean utilizados para levantar viviendas.

“Tener un terreno para que vayan generales a andar a caballo… cuando se puede hacer vivienda, no parece razonable”, declaró Iván Poduje, reconociendo que enfrentan problemas presupuestarios en el Ministerio de Vivienda

“Hoy día hablaba con el equipo y me decían que la plata alcanza hasta la primera semana de mayo, así como estirando la cuerda, pero no más que eso. Ya nos gastamos casi todo el presupuesto de la región del Biobío en un solo proyecto, que es Ríos de Chile, donde se quemaron 800 departamentos, y también el programa para los segmentos más vulnerables. Por eso necesitamos la plata a más tardar la primera semana de junio”, detalló.