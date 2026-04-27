Feriado del viernes 1 de mayo: cómo funcionarán supermercados y el comercio en el Día del Trabajador

Supermercados, malls y el comercio en general sufrirá cambios en sus horarios este viernes 1 de mayo debido a una nueva conmemoración del Día del Trabajador.
Esta fecha es una de las cinco que son de carácter irrenunciable en el país, lo que beneficia a los trabajadores, ya que en este feriado pueden descansar de sus labores.
Según la legislación chilena, esto comienza a las 21:00 horas previo al día festivo y finaliza a las 06:00 horas del día posterior.
En este viernes 1 de mayo, según la Ley N° 19.973, los únicos locales que pueden abrir sus puertas al público son:
- Clubes.
- Restaurantes.
- Establecimientos de entretención (cines, discotecas, pubs, cabarets, etc.).
- Locales comerciales en aeródromos o aeropuertos.
- Casinos de juego.
- Otros lugares de juego legalmente autorizados.
- Estaciones de servicio.
- Farmacias de urgencia y de turno.
- Tiendas de conveniencia de bencineras donde se pueda consumir en el local.
- Locales atendidos por sus propios dueños.
De esta forma, los supermercados junto con los locales de centros comerciales o grandes tiendas deberán permanecer cerrados en esa jornada. De lo contrario, se arriesgan a una multa que van desde las 5 a las 20 UTM por trabajador (desde los $349.445 a los $1.397.780).