Feriado del viernes 1 de mayo: cómo funcionarán supermercados y el comercio en el Día del Trabajador

Aquí te traemos una guía con lo que debes saber para este feriado irrenunciable.

Supermercados, malls y el comercio en general sufrirá cambios en sus horarios este viernes 1 de mayo debido a una nueva conmemoración del Día del Trabajador.

Esta fecha es una de las cinco que son de carácter irrenunciable en el país, lo que beneficia a los trabajadores, ya que en este feriado pueden descansar de sus labores.

Según la legislación chilena, esto comienza a las 21:00 horas previo al día festivo y finaliza a las 06:00 horas del día posterior.

En este viernes 1 de mayo, según la Ley N° 19.973, los únicos locales que pueden abrir sus puertas al público son:

Clubes.

Restaurantes.

Establecimientos de entretención (cines, discotecas, pubs, cabarets, etc.).

Locales comerciales en aeródromos o aeropuertos.

Casinos de juego.

Otros lugares de juego legalmente autorizados.

Estaciones de servicio.

Farmacias de urgencia y de turno.

Tiendas de conveniencia de bencineras donde se pueda consumir en el local.

Locales atendidos por sus propios dueños.

De esta forma, los supermercados junto con los locales de centros comerciales o grandes tiendas deberán permanecer cerrados en esa jornada. De lo contrario, se arriesgan a una multa que van desde las 5 a las 20 UTM por trabajador (desde los $349.445 a los $1.397.780).