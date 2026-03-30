Subsidio para gas licuado, reducir diputados y fusionar ministerios: las medidas que plantea la UDI a Kast para mitigar alza de combustibles

La bancada de la UDI propone medidas a corto y mediano plazo para enfrentar los efectos del alza de combustibles y la situación fiscal del país.

La bancada de diputados de la UDI propone una serie de medidas para enfrentar el alza de combustibles y la situación fiscal del país, las cuales fueron expuestas en una carta que enviarán al presidente José Antonio Kast.

En el documento, los parlamentarios adviertes que los ajustes al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) impactará a la clase media y a los sectores más vulnerables, “quienes sufrirán efectos inmediatos en su vida cotidiana, ante el encarecimiento del transporte, los alimentos y una serie de bienes y servicios esenciales“.

Considerando lo anterior y la situación fiscal del país, los legisladores señalaron que es vital que el Gobierno evalúe la implementación de nuevas medidas para ir en apoyo de las familias.

Las medidas que plantea la UDI a Kast para mitigar el impacto del alza de combustibles

En este marco, en el corto plazo la bancada de la UDI propone a Kast que adopte estas medidas:

Adelantar el pago y ampliar la cobertura del Bono Invierno: Anticipar su pago del mes de mayo a los primeros días de abril, reduciendo de 65 a 60 años la edad de las personas que pueden acceder al beneficio y aumentarlo a $100.000 sólo por este año.

Anticipar su pago del mes de mayo a los primeros días de abril, reduciendo de 65 a 60 años la edad de las personas que pueden acceder al beneficio y aumentarlo a $100.000 sólo por este año. Postergación del pago del Permiso de Circulación 2026: Extender el plazo de vencimiento al 31 de agosto, sin aplicar multas ni intereses, reprogramando la segunda cuota para el 31 de diciembre.

Extender el plazo de vencimiento al 31 de agosto, sin aplicar multas ni intereses, reprogramando la segunda cuota para el 31 de diciembre. Postergación de la primera cuota del impuesto territorial (contribuciones): retrasar su pago, sin intereses ni reajustes, para el 90% de la población. Esto, considerando que el Gobierno busca eliminar las contribuciones a la primera vivienda.

retrasar su pago, sin intereses ni reajustes, para el 90% de la población. Esto, considerando que el Gobierno busca eliminar las contribuciones a la primera vivienda. Devolver el IVA de los textos escolares a padres y apoderados .

. Subsidio temporal ante el alza en el precio del gas licuado: se busca establecer un subsidio directo y transitorio para la compra de cilindros de gas licuado durante el invierno. Esto, focalizado en el 40% más vulnerable de la población.

A mediano plazo, los diputados gremialistas proponen ampliar beneficios de la Ley 21.505 sobre electromovilidad. Lo anterior, a través de una exención progresiva del pago del permiso de circulación para los vehículos híbridos y/o eléctricos adquiridos entre 2026 y 2036, estableciendo un 100% de rebaja entre 2026 y 2028; un 75% en 2029 y 2030; un 50% en 2031 y 2032, y un 25% entre 2033 y 2036. Además, proponen incentivos tributarios para quienes compren un vehículo de este estilo durante dicho periodo.

Las medidas políticas que propone la UDI

En la carta dirigida a José Antonio Kast, también plantean medidas políticas, tales como: