Minsal justifica salida de directora del Hospital de San Antonio y adelanta posible reducción de recortes en la cartera

La ministra de Salud, May Chomali (IND), justificó que se removiera a Loreto Maturana de su cargo como directora del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, por pérdida de confianza. Maturana, por el contrario, había acusado motivos políticos tras su salida, pues antes de dejar su puesto fichó a la exministra de Desarrollo Social bajo el gobierno de Gabriel Boric Jeannette Vega, como subdirectora del recinto, lo que no habría agradado al Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio.

Su salida envolvió en una compleja trama al Hospital Claudio Vicuña. Luego de que el director del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio (SSVSA) Juan Castro solicitara su renuncia no voluntaria aludiendo a pérdida de confianza y errores en su gestión, 22 facultativos anunciaron que renunciarían a sus puestos en señal de solidaridad. Varios de ellos, con especialidades únicas a nivel provincial.

Pese al revuelo, el nuevo director subrogante del recinto, Christian Smith, ratificó en su cargo a Jeanette Vega. Con todo, la salida de Maturana podría quedar en suspenso, ya que recurrió a la Corte de Apelaciones de Valparaíso para que revirtiera esta decisión, que calificó de “ilegal” y “arbitraria”, según reveló La Tercera.

Las explicaciones de Chomali

Durante la presentación del Plan de Alerta Oncológica del Minsal, la jefa de la cartera fue consultada por este asunto. “La relación entre los directores de servicios, y los directores de hospitales de su red, debe ser una relación de confianza. Si no existe la confianza como atributo de una relación, no se puede trabajar. Y es de toda y justa razón que el director de servicio, ante la pérdida de confianza, que fue lo que él nos manifestó, haya solicitado la renuncia a la señora Maturana“, defendió.

“Eso fue lo que nos informó (Castro) y nos parece de toda lógica, porque vuelvo a insistir, un director de servicio tiene que trabajar y manejar con todos los directivos de su red. Los motivos de pérdida de confianza tienen que ver motivos, digamos, de diferente índole, que no nos corresponde (decir) acá porque son cosas que él nos manifestó. Hay motivos técnicos, motivos administrativos. Esa fue la razón. Esa fue la razón por la cual él le solicitó la renuncia a la señora Maturana”, añadió.

Al ser consultada sobre los dichos de Maturana, sobre que su salida respondería a razones políticas, Chomali se limitó a decir: “No puedo decir lo que nosotros entendemos, porque nuestra relación es con el director de servicio, y el director de servicio nos informa que él le solicitó la renuncia a la señora Maturana, por pérdida de confianza”.

Reducción del presupuesto de Salud

Adicionalmente, Chomali se refirió a las negociaciones con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz (IND), para que el recorte del 3% de su presupuesto que todas las carteras -salvo Seguridad- deben ejecutar, sea menor porcentaje para Salud.

“La reunión se efectuó (con el ministro de Hacienda), fue muy beneficiosa. En este momento el decreto de ajuste está en la Contraloría General de la República. Estamos esperando que ellos tomen razón para informar cuál fue el resultado de todas las negociaciones que tuvimos en Hacienda”, dijo en alusión al encuentro que sostuvo con Quiroz ayer.

Ante la pregunta de si podría reducirse el recorte en Salud, respondió: “Así es. Vamos a esperar que Contraloría tome razón, porque pueden haber objeciones y cuando eso ocurra vamos a informar”.