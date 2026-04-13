Las dudas que dejó encuentro de Kast con excompañeros en La Moneda y que solicitaron a Contraloría aclarar

El diputado Daniel Manouchehri y la senadora Daniella Cicardini solicitaron que se investigue la cita que se llevó a cabo el pasado viernes en la casa presidencial.

El pasado viernes 10 de abril, el presidente José Antonio Kast recibió en el Palacio de La Moneda a sus excompañeros de Derecho de la Universidad Católica (UC).

El evento, del cual se conocen algunas fotografías publicadas en redes sociales, fue motivo de una nueva denuncia ante Contraloría por parte del diputado Daniel Manouchehri y la senadora Daniella Cicardini (PS).

Según detalló BioBio, en el documento solicitaron que se aclaren diversos puntos relacionados a la cita como su “naturaleza y objetivo, la nómina de asistentes, las dependencias utilizadas, el personal destinado al evento, los costos asociados, la imputación presupuestaria correspondiente y la eventual existencia de reembolsos particulares“.

Manouchehri sostuvo que “el Presidente puede juntarse con quien quiera en su vida personal. Lo que no puede hacer es cargarle al Estado una celebración de excompañeros y usar la casa de gobierno como salón social. Los recursos públicos son para servir a Chile, no para financiar camaraderías privadas”

Cicardini, por su parte, indicó que “los recursos públicos no son para pagar nostalgias universitarias, ni menos cuando se dice que no hay plata. Nadie cuestiona con quién se junta el Presidente, pero no puede usar La Moneda como si fuera su quincho“. Por lo mismo, de confirmarse el uso de dineros públicos, sería un “hecho gravísimo”.

El menú

El medio antes citado logró obtener una imagen del menú que se ofreció en el encuentro entre el presidente Kast y sus excompañeros UC.

La comida incluyó un tártaro tomates, plateada al jugo con puré rústico picante y tomatitos confitados. Para los vegetarianos la opción era lasagna de berenjena junto con pavlova de frutos rojos.