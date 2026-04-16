Ante reclamos de municipios: La Moneda detalla cuándo y cómo se entregará postergado subsidio al gas licuado

Claudio Alvarado reconoció que barajaron una serie de fórmulas para poder concretar este subsidio, como vales de descuento o la entrega de cilindros de gas a las familias, las que finalmente fueron descartadas.

AGENCIA UNO

Luego de numerosos reclamos por parte de los municipios por la poca claridad respecto a cómo se entregará el subsidio al gas licuado, una de las medidas anunciadas por La Moneda para enfrentar el bencinazo, finalmente el Ejecutivo entregó los detalles del beneficio.

Al respecto, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, reconoció que barajaron una serie de fórmulas para poder concretar este subsidio, como vales de descuento o la entrega de cilindros de gas a las familias, las que finalmente fueron descartadas.

En entrevista con MegaNoticias, Alvarado indicó que “el tema del gas se va a hacer a través de una glosa especial que consultamos con la Contraloría, vía Ministerio del Interior, con transferencias directas a los beneficiarios que están, en el Registro Social de Hogares”.

El titular de Interior detalló que este subsidio se entregará a 7,5 millones de personas y para recibirlo se debe ser parte del 80% más vulnerable de la población, de acuerdo al Registro Social de Hogares (RSH).

La entrega del beneficio se iniciará a partir de junio y será a través de una transferencia directa para financiar la compra de gas licuado, cuyo monto será depositado en una tarjeta electrónica del BancoEstado.

De esta manera, se libera a los municipios de la responsabilidad de su entrega y distribución.