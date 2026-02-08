Caso Fabiola Campillai: ex carabinero condenado tuvo su primera salida dominical

El beneficio de la salida dominical se le otorgó a Patricio Maturana, luego de que el ex carabinero lo solicitó a Gendarmería y recibió la respectiva aprobación.

El ex capitán de Carabineros Patricio Maturana, quien cumple condena por el caso de la senadora Fabiola Campillai, concretó este domingo 8 de febrero su primera salida dominical desde el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Molina, en la Región del Maule.

De acuerdo con lo reportado, el ex efectivo de la policía uniformada dejó a primera hora el recinto donde cumple la pena de 12 años y 813 días de presidio a la que se lo condenó, tras ser encontrado culpable de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas en el caso de la senadora.

El beneficio de la salida dominical se le otorgó a Patricio Maturana, luego de que el ex carabinero lo solicitó a Gendarmería y recibió la respectiva aprobación.

Mediante un comunicado, la institución explicó que “el Consejo Técnico del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Molina analizó distintas peticiones de beneficios intrapenitenciarios, entre ellas, aquellas que cumplían con los requisitos exigidos para esos fines”.

“Entre estos, se revisó y aprobó el otorgamiento del beneficio de salida dominical al interno Patricio Maturana Ojeda“, detalló.

La salida dominical del condenado en el caso Campillai

El ex carabinero condenado por el caso de Fabiola Campillai dejó el penal de Molina este domingo a las 07:00 horas, y a la salida no entregó declaraciones a la prensa presente en el lugar.

Hasta allí llegaron también integrantes de la ONG Grupo de apoyo a los caídos, quienes le entregaron su apoyo a Patricio Maturana.

Según lo establecido en el beneficio que se le entregó por parte de Gendarmería, el ex capitán de la policía uniformada debe regresar al final del día al Centro de Cumplimiento Penitenciario.