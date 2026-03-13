Senadora Campillai e indultos de Kast: “Cumplir funciones de seguridad no significa disparar al rostro”

Cabe recordar que Fabiola Campillai fue impactada en el rostro por una bomba lacrimógena lanzada por el capitán Patricio Maturana, condenado a 15 años de prisión.

AGENCIA UNO

La senadora Fabiola Campillai (IND) reaccionó a las declaraciones del presidente José Antonio Kast, quien dejó ver que su intención de otorgar indultos a uniformados condenados por causas de derechos humanos, vinculadas al estallido social.

Y el primer uniformado que recibiría este beneficio presidencial sería el capitán de Ejército José Faúndez Sepúlveda, quien fue condenado a 15 años de cárcel por el homicidio de Romario Veloz y provocar lesiones graves a otras dos personas en La Serena.

“Exigimos al presidente de la República y al ministro de Justicia respetar las decisiones de los tribunales. Presidente, acá hay personas que quedaron ciegas porque las atacaron cuando iban al trabajo, como (fue) mi caso. En nombre de las familias y de todas las víctimas de violencia institucional, pedimos que se respete el Estado de derecho y los derechos humanos”, dejó en claro Fabiola Campillai.

En esta línea, la senadora cuestionó los argumentos dados por el jefe de Estado para explicar sus eventuales indultos, ya que apeló a que obedecieron órdenes.

“Cumplir funciones de seguridad no significa dispararle en el rostro a alguien. Eso es un crimen y la Justicia así lo dictaminó. Presidente, dejemos que la Justicia se cumpla, porque eso también es dar seguridad”, aseveró la legisladora.

Cabe recordar que Fabiola Campillai fue impactada en el rostro por una bomba lacrimógena lanzada por el capitán Patricio Maturana, resultando ciega y perdiendo el olfato, además de otras lesiones graves. Por este hecho, el carabinero fue condenado a 15 años de cárcel por este hecho.