Javier Olivares, el rebelde del PDG: “A mí nadie me dice por quién votar”

El diputado electo por el distrito 6 aseguró que desobedecerá la consulta digital del PDG en la que ganó la opción nulo/blanco para respaldar a Kast.

Tras la consulta online que realizó el Partido de la Gente (PDG) a sus militantes respecto a la opción que se votará en la segunda vuelta presidencial, el diputado electo por el distrito 6, Javier Olivares, manifestó que desobedecerá los resultados, asegurando que “esto no es obligación”.

Lo anterior, luego de que la idea de votar nulo o blanco ganara por un amplio margen sobre las opciones de José Antonio Kast y Jeannette Jara.

En conversación con La Tercera, Javier Olivares comenzó diciendo que “no es difícil imaginar por quién yo podría haber votado, pero la verdad que, para que estemos claros, la pregunta, en este caso, la pregunta era ¿Por quién cree usted que el Partido de la Gente debería inclinarse? Y en ese sentido también yo creo que el Partido de la Gente no debería inclinarse con ninguna candidatura, porque en el fondo el Partido de la Gente es precisamente eso. No es ni de allá, no es ni de acá”.

Javier Olivares asegura que desobedecerá la consulta digital del PDG y votará por Kast

Siguiendo en esa línea, aseguró que “yo no me pierdo en el comunismo jamás, bajo ningún punto de vista. Así que lo dicho, dicho está, y evidentemente no me desdigo de nada lo que haya dicho anteriormente. Yo jamás votaría comunista, estoy muy lejos del comunismo. Y por supuesto que voy a votar por la otra opción (Kast) para que este país no se pierda en son de esta teoría tan pésima como es el comunismo”.

En este marco, se le consultó si efectivamente no hará caso a la postura del partido de votar nulo, a lo que él respondió: “Lo que pasa es que esto no es una obligación. Es decir, nadie puede obligar a nadie a votar de esta o tal manera. El partido no es dueño de los votos de absolutamente nadie”.

“A mí nadie me obliga cómo votar, eso es ilegal”, reiteró, señalando que “no voy a votar ni nulo ni tampoco voy a votar por la señora comunista porque no creo en el comunismo”.