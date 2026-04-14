VIDEO – Cómo identificar la ciberestafa de TikTok que afecta a los migrantes en Chile

La institución llamó a informarse solo por canales oficiales y a no entregar datos personales ni realizar pagos a intermediarios.

AGENCIA UNO.

El Servicio Nacional de Migraciones emitió una alerta tras detectar una ciberestafa dirigidas a personas extranjeras, en las que se utilizan cuentas falsas y la suplantación de identidad de autoridades en TikTok para ofrecer supuestos servicios de agilización de trámites migratorios a cambio de dinero.

Según informó el organismo, una de las situaciones más recientes involucra la utilización indebida de la identidad de la directora regional metropolitana, Carolina Rojas Flores, cuyo nombre ha sido usado por terceros para dar apariencia de legitimidad a estos engaños.

Desde la institución advirtieron que este tipo de prácticas no es nuevo, pero ha registrado un aumento en un contexto de alta demanda informativa por parte de la población migrante. En ese escenario, han proliferado páginas web y perfiles en redes sociales que prometen acelerar procesos o garantizar resultados a cambio de pagos.

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Debido a lo anterior, el director nacional del servicio, Frank Sauerbaum, llamó a informarse exclusivamente a través de canales oficiales. “Sólo en las páginas del Servicio usted encontrará toda la información y, además, gratuitamente podrá acceder a toda la asesoría que se requiere para hacer todos los trámites. Es un llamado para que no arriesguen su dinero ni su situación migratoria”, señaló.

Asimismo, recalcó que “son páginas falsas del Servicio que no aseguran tener un trámite expedito ni transparente. Sólo en las páginas oficiales del Servicio usted podrá encontrar toda la información y, además, gratuitamente podrá recibir toda la asesoría que requiere para poder hacer su trámite migratorio”.

Por su parte, Carolina Rojas enfatizó que “para informarse, las personas deben recurrir a la información oficial depositada en la página web del SERMIG y tener presente que los funcionarios públicos atendemos solo en espacios oficiales como oficinas públicas y no a través de redes sociales”.

La autoridad también advirtió que “tampoco cobramos por los servicios entregados y lo único que las personas deben pagar son los derechos de sus visas, lo que se hace a través de la página web de la Tesorería General de la República y no mediante cuentas personales”.

El organismo alertó además sobre el riesgo de compartir datos personales con estas plataformas fraudulentas, lo que puede derivar en suplantación de identidad o nuevos delitos financieros. Por ello, reiteraron el llamado a denunciar cuentas sospechosas y evitar intermediarios que prometan soluciones rápidas.