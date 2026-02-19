Alcalde de Penco responde cuestionamientos de ministra Orellana: “Todo lo que dice se escapa totalmente de la realidad”

Rodrigo Vera acusó a la ministra de estar “desconectada” de la situación en terreno y llamó a evitar disputas políticas en medio de la reconstrucción.

El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, respondió a las declaraciones de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien lo acusó de realizar solicitudes “por cámara” en favor de las familias afectadas por los incendios, sin haber firmado “ni un oficio” de subsidio de arriendo ni órdenes de demolición. En ese sentido, aseguró que sus dichos se “escapan totalmente de la realidad“.

La secretaria de Estado visitó la comuna a un mes de la emergencia, ocasión en la que fue increpada por un vecino que cuestionó la lentitud en la reconstrucción de las viviendas. En ese contexto, señaló a Sabes.cl que el Ejecutivo tiene responsabilidades, pero advirtió que “es importante también que el gobierno municipal cumpla con sus funciones y esas funciones no se hacen por la tele, se hacen de acuerdo a los estándares legales”.

Consultado por Radio Universo, Vera evitó inicialmente profundizar en la controversia. “Hay que poner énfasis en que lo que necesitamos es el apoyo a las familias que lo están pasando mal”, afirmó, agregando que no está “disponible para caer en discusiones políticas, porque no construyen en nada”.

Sin embargo, luego cuestionó duramente los dichos de la ministra. “Lo que le pasó a la ministra es lamentable, pero de ahí a inventar cosas que se escapan a la realidad…”, sostuvo. El jefe comunal aseguró que puede remitir el oficio recibido el 17 de febrero desde el Ministerio de Vivienda, donde se establece “que por estado de excepción no se requiere dicha firma por parte del municipio”.

Las respuestas del Alcalde de Penco contra ministra Orellana

“Entrar en discusiones, buscar hasta el último detalle para buscar un punto político cuando hay más de cuatro mil familias que lo perdieron todo, no estoy disponible”, añadió.

Asimismo, Vera dijo que la ministra se “equivocó” y que “si hubiese recorrido las poblaciones o hubiese estado con la gente” sus declaraciones “hubiesen sido otras”. También la acusó de estar “desconectada de la realidad de la problemática”.

“Hoy el foco no es el alcalde, no es quién tiene la culpa o la razón, lo importante es cómo unidos trabajamos y qué señal le damos a las personas que perdieron todo en Penco. Estas discusiones políticas, ¿en qué contribuyen? Yo no estoy para gallitos políticos”, afirmó.

No obstante, remarcó: “la ministra habla del desconocimiento, habla desde Santiago y no conoce. Todo lo que ella dice, se escapa totalmente de la realidad. Es mentira, ella miente”.